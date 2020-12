Animal Crossing: New Horizons continuera de recevoir des mises à jour en 2021

Il semblerait que « Animal Crossing: New Horizons », le dernier et le meilleur jeu vidéo de « Animal Crossing » sur Nintendo Switch, vous continuerez à recevoir de sérieuses mises à jour de contenu tout au long de 2021. Si vous ne saviez pas, le jeu a continué à mises à jour majeures depuis lors.

La première version était plus tôt cette année, elle comprenait l’ajout de natation, une aile de musée complètement nouveau et plus. Lorsqu’on lui a demandé si le programme de mise à niveau se poursuivrait, le président de Nintendo de Amérique, Doug Bowse a déclaré que Nintendo « voit définitivement que cela continuera ».

En particulier, le jeu vidéo doit célébrer la Journée du jouet plus tard cette semaine, le 24 décembre. Tinter le Reno devrait apparaître et les joueurs peuvent échanger des cadeaux avec d’autres habitants de l’île. Actuellement, les joueurs peuvent construire des gens de neige, Récupérez des objets spéciaux dans le magasin de jeu et secouez même des arbres spéciaux pour les décorations.

« Animal Crossing: New Horizons » est actuellement disponible pour Commutateur Nintendo. Et il était l’un des nominés pour le jeu année 2020 pour son impact sur la société et ventes partout dans le monde.