Animal Crossing New Horizons: c’est l’âge moyen des joueurs

Qui pense ça Animal Crossing: Nouveaux horizons est seulement pour les enfants, apparemment pensé tout à fait faux. Comme les développeurs l’ont annoncé lors d’une conférence au Japon, l’âge moyen des joueurs ACNH est beaucoup plus élevé qu’on pourrait le supposer.

Quel âge ont les joueurs d’Animal Crossing New Horizons?

Comme le montrent les données démographiques des joueurs du jeu, l’âge de la plupart des joueurs se situe dans la fourchette entre 20 et 30 ans. Et pas seulement cela: la proportion de joueurs masculins et féminins est presque égal. Le facteur de gentillesse d’Animal Crossing conduit de nombreuses personnes à soupçonner qu’il s’agit davantage d’un jeu pour un public jeune et féminin.

Cependant, les graphiques parlent un langage différent et montrent que l’ACNH convient à un groupe d’âge moyen et, surtout, à tous les sexes:

Les données montrent que l’ACNH n’est pas seulement populaire auprès des petites filles – bien au contraire.

© Nintendo

Peu importe qui joue enfin à « Animal Crossing: New Horizons », une chose est certaine, le titre a été un énorme succès pour Nintendo. Avec environ 22,4 millions d’unités vendues, le jeu est l’un des jeux les plus réussis de tous les temps et est donc toujours plus que populaire auprès des fans, même 20 ans après le début de la série.

Pourquoi ACNH est-il toujours si populaire?

Selon les développeurs, le but de la série est de s’assurer que chaque nouvelle ramification est différente de la dernière, la Attractivité de base la série doit être conservée en même temps Les changements en font même partie intégrante. De plus, le joueur doit expérimenter à chaque fois un mélange de défis et de succès.

Le design choisi et le mélange d’animaux réalistes et de plantes et paysages symboliques y contribuent également. La résultante écart imaginaire permet une Liberté d’interprétation, ce qui semble également plaire aux joueurs plus âgés.

