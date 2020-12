Animal Crossing: Liste de tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins pour décembre

Animal Crossing: Nouveaux horizons reçoit de nouveaux animaux en décembre qui peuvent être capturés immédiatement. Nous listons ici quels poissons, insectes et animaux marins se sont récemment installés sur votre île et se sont baladés dans l’eau, sur terre ou dans les airs.

Animal Crossing en décembre: nouveaux poissons, insectes et animaux marins

Selon que vous vous trouvez dans « Animal Crossing: New Horizons » dans l’hémisphère nord ou l’hémisphère sud, la liste est divisée en deux hémisphères différents. Lequel des poissons, insectes et animaux marins Les nouveautés, combien elles valent de sternis, où elles ont été trouvées et l’heure à laquelle elles apparaissent, vous pouvez facilement lire ici.

Hémisphère nord

des poissons

Huchen : 15 000 sternis Où: à la cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00 (décembre à mars)

: 15 000 sternis

Strapfish : 9 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée (décembre à mai)

: 9 000 sternis

Ange de la mer : 1 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée (décembre à mars)

: 1 000 sternis

Calamar : 500 sternis Où: mer Quand: toute la journée (décembre à août)

: 500 sternis

Besogne assignée : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée (décembre à février)

: 400 sternis

insectes

Papillon du ciel : 4 000 sternis Où: dans les airs Quand: 19 h 00 – 8 h 00 (décembre à mars, juin à septembre)

: 4 000 sternis

Troides Brookiana : 2500 sternis Où: dans les airs Quand: de 8 h à 17 h (de décembre à février, d’avril à septembre)

: 2500 sternis

Bousiers : 300 sternis Où: sur le terrain Quand: toute la journée (décembre à février)

: 300 sternis

animaux marins

Nous avons lié une liste complète de tous les poissons dans « Animal Crossing: New Horizons », y compris les emplacements, les horaires et les prix. Nous avons également une liste similaire pour le insectes et animaux marins créé.

