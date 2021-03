« Animal Crossing »: les fans heureux pour le premier anniversaire

Salut à tous! Pouvez-vous croire que cela fait une année complète que Nook Inc. a commencé à offrir son forfait escapade sur l’île déserte? Moi non plus! Pour commémorer l’occasion, M. Nook a préparé un petit cadeau pour tout le monde sur les îles. Assurez-vous de vérifier votre boîte aux lettres! pic.twitter.com/3wUFwvnBDp

– Isabelle (@animalcrossing)

20 mars 2021