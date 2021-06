Animal Crossing : les cartes Sanrio pour New Horizons arrivent en Allemagne

Animal Crossing: Nouveaux horizons devrait en fait être un en mars 2021 Croisement avec Sanrio démarrer et six cartes amiibo Sanrio qui devrait également être disponible dans ce pays. Jusqu’à présent, cependant, les cartes ont brillé par leur absence dans les magasins. Il est maintenant clair, cependant, que les cartes seront toujours publiées dans les pays germanophones et nous apporteront des voisins et des objets spéciaux sur l’île ACNH.

Les cartes Animal Crossing Sanrio sont sorties en Allemagne

Comme Nintendo l’a maintenant confirmé à Gamepro, il est maintenant officiellement clair que le six cartes Sanrio apparaîtra également en Allemagne. En fait, le contenu doit Packs de collaboration Animal Crossing Sanrio sont en magasin depuis le 18 mars. Depuis, les joueurs d' »Animal Crossing : New Horizons » attendent en vain le contenu.

Peu de temps après l’annonce, Nintendo a ajouté la phrase suivante aux petits caractères sur la page du sujet qui présente explicitement les cartes : Non disponible en Allemagne, Autriche, Suisse et Russie. Cela devrait changer maintenant.

Ce sont les six cartes amiibo Sanrio. © Nintendo / Sanrio

Quand aura lieu la sortie ? La date exacte n’est toujours pas connue, mais les cartes amiibo doivent être envoyées par Affaires de Noël 2021 être disponible.

Que sont les cartes Sanrio ? Sanrio est une entreprise de vente en gros japonaise principalement engagée dans la conception et la distribution d’articles-cadeaux dans le doux Look kawaii responsable de. Le plus connu est sans doute celui Franchise Hello Kitty, d’autres marques sont Ma mélodie, Keroppi ou alors Pompompurin.

Que contient le pack de collaboration Sanrio ?

Les cartes amiibo spéciales, qui doivent désormais également apparaître en Allemagne, sont une nouvelle édition des cartes sorties en 2016 pour le prédécesseur. Animal Crossing: Nouvelle Feuille et sont désormais également compatibles avec New Horizons en version crossover. Chaque pack de cartes amiibo est dédié au style d’un personnage spécial de Sanrio et débloque des résidents, des styles et des objets appropriés dans « Animal Crossing: New Horizons ».

Chai – Cinnamoroll

– Cinnamoroll Chelsea – Ma mélodie

– Ma mélodie Etoile – Petites étoiles jumelles

– Petites étoiles jumelles Marty – Pompompurine

– Pompompurine Rilla – Hello Kitty

– Hello Kitty Toby – Kerokerokeroppi

Comment fonctionnent les cartes amiibo ? En scannant les cartes Fotopia ou sur NookPortal les objets et les voisins sont débloqués et s’inspirent des personnages respectifs de l’univers Sanrio. Vous êtes alors sous l’onglet Marchandises spéciales et Actions. Les articles comprennent des meubles et divers vêtements. Vous pouvez obtenir un aperçu ici :

Animal Crossing : New Horizonz en juin

Si vous voulez passer le temps d’ici là et que vous aspirez à de nouvelles activités, objets et récompenses sur votre île ACNH, consultez les événements en cours, les articles saisonniers et animal Nouveaux arrivants en juin. Parmi eux se trouvent ceux La saison des mariages et quelques vacances qui viennent avec Articles bonus chez Nook Shopping être célébré.