Animal Crossing: les cartes Amiibo de New Horizons et de la collaboration Sanrio arrivent dans les magasins le 26 mars

Nintendo a annoncé des détails supplémentaires concernant le prochain Animal Crossing: Nouveaux horizons et les cartes amiibo de collaboration Sanrio. Les cartes seront vendues par lots exclusivement dans les magasins Target plus tard ce mois-ci.

Sanrio est la société responsable de Hello Kitty et de ses amis. La collaboration comprendra My Melody, Keroppi et plus encore avec de nouveaux résidents, styles et objets.

Les cartes comportent toutes un villageois et une collection d’objets. Rilla aura des objets Hello Kitty. Marty propose une sélection d’articles Pompompurin, tandis que l’Etoile propose des articles Little Twin Star. Chelsea apporte avec elle une sélection de produits My Melody, tandis que Chai a des articles Cinnamoroll. Enfin, Toby propose des articles zen japonais traditionnels pour Keroppi.

Tous les invités spéciaux ont des tenues assorties pour représenter leur thème Sanrio. La bande-annonce montre le représentant de l’île en train de se changer dans une tenue spéciale, avec une robe ou un chapeau pour correspondre à l’occasion.

Heureusement pour les joueurs, un paquet de cartes amiibo contient six cartes. Les joueurs n’auront pas à acheter plusieurs packs pour récupérer leurs personnages ou objets préférés.

La numérisation d’une carte amiibo est simple. Tout d’abord, les joueurs devront mettre à niveau les services aux résidents dans un bâtiment, puis construire le camping. De là, les joueurs peuvent inviter le village en visite à vivre sur leur île. Parfois, un villageois en visite demandera qu’un objet soit fabriqué pour eux.

Si leur île est pleine, ils devront demander à un résident de partir. Après avoir terminé les étapes requises, les joueurs doivent attendre que le villageois emménage définitivement.

Les joueurs tiennent la figurine ou la carte au capteur sur leur Nintendo Basculez pour accéder à divers objets Sanrio.

Il existe une deuxième méthode pour numériser une carte amiibo ou une figurine pour une affiche d’un PNJ ou d’un résident en particulier. Les joueurs devront d’abord déverrouiller Harvey’s Island.

Si vous parcourez l’île de Harvey, les joueurs doivent inviter le villageois à participer à des ateliers de photos. Après avoir scanné la carte, les joueurs peuvent accéder à leur affiche en utilisant le NookStop dans les services aux résidents.

La collaboration intervient le même mois que les meubles et vêtements sur le thème de Super Mario Bros. Les joueurs n’auront accès aux produits sur le thème de Mario que pendant une durée limitée, mais célèbrent le 35e anniversaire de la série.

Les nouveaux éléments de collaboration seront disponibles le 18 mars. Nintendo prévient dans la bande-annonce de l’annonce qu’une mise à jour arrive cette fois-ci.

Le Animal Crossing: Nouveaux horizons et les cartes amiibo de collaboration Sanrio seront lancées exclusivement dans les magasins Target le 26 mars.