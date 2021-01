Animal Crossing : New Horizons, une vidéo montre à quoi pourrait ressembler le jeu en 4K 60 FPS

Le créateur de contenu SnazzyAI publie une bande-annonce de fan qui ressemble à une version 4K, 60 FPS d’Animal Crossing : New Horizons sur du matériel de nouvelle génération.

Animal Crossing « New Horizons »: Voici ce que ça donne en 4K à 60 images par seconde

La chaîne YouTube SnazzyAI a publié une bande-annonce pour une hypothétique amélioration next-gen de Animal Crossing : New Horizons. Les résultats montrent que Nintendo pourrait apporter des améliorations intéressantes à Animal Crossing : New Horizons si elle décide de sortir une console next-gen.

Bien que le Nintendo Switch soit beaucoup plus faible que les consoles comme la PlayStation 5, les développeurs de Nintendo ont réalisé de beaux jeux dans les limites de la console. Animal Crossing : New Horizons entre définitivement dans cette catégorie, car il met l’accent sur l’action lente, les couleurs vives et les ajouts continus qui font d’Animal Crossing un jeu : New Horizons évolue au fil du temps. Néanmoins, il pourrait être passionnant pour certains fans d’imaginer à quoi ressemblerait la série si son design était porté à un niveau supérieur.

La bande-annonce présente une version améliorée d’Animal Crossing : New Horizons, avec une résolution de 4K et 60 FPS. Bien que la bande-annonce ne présente qu’un gameplay de base, il suffit de voir à quel point cette version du jeu peut être immersive et vivante. Comme Switch n’a pas pu fonctionner, la bande-annonce commence avec un faux logo pour le Switch Pro, dont la réputation n’est plus à faire. La plupart des rumeurs annoncent une sortie de la console améliorée en 2021, il n’est donc pas difficile d’imaginer que Nintendo puisse sortir une bande-annonce comme celle-ci dans le futur.

Si Nintendo devait effectivement sortir un Switch Pro, il y a d’autres jeux qui auraient probablement besoin de sa puissance de façon plus urgente que Animal Crossing. Par exemple, la récente superproduction Hyrule Warriors : Age of Calamity a frustré certains joueurs en raison d’un flou perçu et d’une baisse de la fréquence d’images. La même chose s’est produite avec Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, dont la résolution est tombée en dessous de 480p en mode portable.

En plus d’être jolie, la bande-annonce de la nouvelle génération de New Horizons ouvre de nouvelles possibilités pour les futurs jeux Animal Crossing sur un matériel plus puissant. Alors que certains pensent qu’Animal Crossing : New Horizons devrait conclure la franchise, il est passionnant d’imaginer comment de nouveaux jeux pourraient utiliser une plus grande puissance de traitement. Par exemple, une suite pourrait offrir un vaste monde ouvert rempli d’outils d’aménagement paysager, de comportements de personnages plus dynamiques et de graphiques 4K.

Pour l’instant, les fans trouvent encore des moyens de pousser la version actuelle d’Animal Crossing : New Horizons jusqu’à ses limites. Par exemple, un fan de Kingdom Hearts a récemment recréé l’emplacement du célèbre cimetière Keyblade Graveyard sur une île de New Horizons. Bien que des graphismes de meilleure qualité puissent rendre les créations des fans plus belles que jamais, les fans ont de quoi s’occuper alors que l’attente de la sortie éventuelle de la rumeur du Nintendo Switch Pro se poursuit.