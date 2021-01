Animal Crossing: La mise à jour de février de New Horizons est maintenant disponible avec de nouvelles réactions et plus

Fin 2020, Nintendo a annoncé quelques teasers pour le Animal Crossing: Nouveaux horizons Mise à jour de février 2021. La mise à jour est disponible dès maintenant, quelques jours avant le début du nouveau mois.

La mise à jour de février concerne le grand événement Festivale. La mise à jour gratuite ramène le Dancer Pavé pour un événement spécial au milieu du mois. Les joueurs peuvent également s’attendre à de nouveaux articles saisonniers, de nouvelles réactions et de nouveaux articles à acheter dans les magasins.

L’événement Festivale aura lieu le 15 février sur la place. Pavé demandera aux joueurs d’attraper des plumes colorées qui tomberont du ciel le jour de l’événement, comme les petits flocons de neige qui flottent actuellement. Les villageois s’habilleront également pour l’événement et danseront sur la place.

Après avoir donné les plumes à Pavé, il exécutera une danse spéciale, considérée comme un «site rare». Les joueurs peuvent travailler avec des amis sur leur île pour aider à collecter des fonctionnalités.

Nooks ‘Cranny commencera à vendre de nouvelles réactions sur le thème de Festivale. L’ensemble de réaction du festival Viva sera vendu sous forme d’achat de cloche sur l’étagère de la boutique des jumeaux. Les éléments comprennent un ensemble de trois réactions pour «Feelin ‘It», «Let’s Go», «Viva and Confetti».

Dès le premier du mois, les Able Sisters vendront de nouveaux vêtements Festivale. Les joueurs peuvent maintenant acheter les vêtements ou avoir suffisamment de temps pour économiser suffisamment de cloches pour acheter tous les vêtements et leurs variantes colorées.

Les articles saisonniers seront disponibles au Nook Stop dans les services aux résidents et via Nook Shopping, disponibles au kiosque. Les joueurs peuvent acheter des cœurs en chocolat et des bouquets en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Ces articles spéciaux seront disponibles du 1er au 14 février.

D’autres articles seront également fabriqués pour la vente liés aux vacances et aux événements spéciaux pendant cette période. Cela comprend le jour de la marmotte, célébré le 2 février, et la célébration du Big Game, sur le thème du Super Bowl. Les joueurs devront garder un œil sur ces objets spéciaux et s’arrêter occasionnellement aux services aux résidents.

Nintendo a également annoncé des nouvelles concernant le Traversée d’animaux Pack de collaboration Sanrio, qui contient du contenu lié à Hello Kitty et ses amis. Ce pack se compose de six cartes amiibo et sera vendu exclusivement chez Target pour environ 5,99 €.

La prochaine mise à jour pour Animal Crossing: Nouveaux horizons est prévu pour mars. La bande-annonce tease que la nouvelle mise à jour aura pour thème le Super Mario Bros. série, qui avait déjà été annoncée plus tôt l’année dernière.

La mise à jour de février pour Animal Crossing: Nouveaux horizons est maintenant disponible.