Animal Crossing fête le carnaval: toutes les informations sur les plumes, le pavo et les récompenses

Aujourd’hui est le jour: dans Animal Crossing: Nouveaux horizons sera le carnaval célèbre! Le paon hétéroclite ne balance qu’aujourd’hui Pavo ses hanches sur le champ de foire décoré de façon festive de votre île. Et Pavo a pas mal de récompenses pour vous. Ce que vous devez faire pour l’appeler vous-même, nous vous le dirons ici.

Combien de temps dure l’événement? Le Carnaval de l’ACNH n’aura lieu qu’aujourd’hui, 15 février, pour être précis 4h59 demain matin.

Animal Crossing: Carnaval de Nouveaux Horizons

Pour l’événement d’aujourd’hui dans « Animal Crossing: New Horizons », les habitants de votre île se sont habillés et ont fait tourner leurs hanches. C’est pourquoi tu te jettes dans l’un des deux nouveaux Costumes de carnaval y compris la coiffure et vous dansez!

Vous pouvez épousseter ces vêtements dès aujourd’hui dans la confection de « Animal Crossing: New Horizons » pour vous habiller avec style! © Nintendo / 45secondes.fr

L’humeur colorée et joyeuse flotte littéralement dans l’air sous la forme de confettis et plumes colorées! Pavo aime vraiment ces plumes et vous demande de les récupérer pour lui après l’avoir obtenu Danse sur le champ de foire adressé.

Comment attraper les plumes? Pour obtenir les plumes, il suffit d’utiliser les vôtres Filet d’atterissage. Positionnez-vous dans le sens du ressort et enfoncez-le. Ne vous inquiétez pas, ils ne disparaissent pas aussi facilement que les flocons de neige ou les fleurs de cerisier, vous pouvez donc vous permettre quelques échecs.

Les plumes arc-en-ciel flottent autour de votre île et sont très faciles à attraper avec une épuisette. © Nintendo / 45secondes.fr

Toutes les plumes et leurs récompenses

Pour rendre Pavo heureux et recevoir plein de cadeaux de sa part, il faut toujours trois plumes de la même couleur livrer. En fonction de la couleur dans laquelle vous livrez le paquet de plumes, vous recevrez l’un des Suivant neuf objets de carnaval, que vous avez pu acheter dans la boutique de Nook depuis début février, dans celle correspondante Couleur de plume:

Drapeau de carnaval

Lampe de carnaval

Tambour de carnaval

Parapluie de carnaval

Stand de carnaval

Lampe ballon de carnaval

Guirlande de carnaval

Machine à confettis de carnaval

Stade de carnaval

Dans l’ensemble, il y a cinq types de ressorts différents.

Plume azur : Bleu

: Bleu Plume d’émeraude : Vert

: Vert Plume rubis : Rouge

: Rouge Plume violette : Violet

: Violet Plume arc-en-ciel: Coloré

Si vous préférez avoir des meubles colorés, Pavo peut également en faire un Plume arc-en-ciel remettre. Vous pouvez soit utiliser le Recette produire que Pavo vous donne ou vous les attrapez sur l’île tout comme les autres plumes. Mais fais attention: Les plumes d’arc-en-ciel flottantes sont dans Animal Crossing: New Horizons très rare!

Les plumes de l’arc-en-ciel flottent rarement, ce qui les rend en interne est clairement plus rapide. © Nintendo / 45secondes.fr

Recette de plumes arc-en-ciel

1x plume rubis

1x plume azur

1x plume d’émeraude

1x plume violette

Vous recevrez automatiquement les instructions pour la plume arc-en-ciel de Pavo. Vous pouvez également l’utiliser pour colorer les objets du festival. © Nintendo / 45secondes.fr

La récompense pour trois plumes arc-en-ciel

Enfin, le paon du carnaval vous demande trois plumes arc-en-ciel apporter au grand prix et avec lui que 10. Élément Pour recevoir le festival Animal Crossing: New Horizons: un Flotteurs de carnaval!

C’est votre principale récompense de Pavo pour lui avoir apporté trois plumes arc-en-ciel: Le char de carnaval. © Nintendo

Que se passe-t-il après avoir donné toutes les plumes? Même après cela, Pavo n’a toujours pas assez de plumes et en demande plus, mais à partir de maintenant les récompenses se répètent seul. Vous pouvez maintenant simplement obtenir les objets dans d’autres couleurs en lui donnant un paquet de plumes de couleur différente lors de la deuxième manche.

Puis-je redessiner les objets du carnaval moi-même? Oui, vous pouvez. Mais pour cela, vous en avez besoin d’un par article Plume arc-en-ciel au lieu de kits de rénovation. Vous pouvez l’utiliser pour les recolorer sur votre établi comme d’habitude et entre vous vert, rouge, bleu, violet et arc-en-ciel décider.

Échangez des plumes avec des villageois

Si vous avez du mal à attraper des plumes de la couleur de votre choix, vous pouvez échanger avec les villageois qui célèbrent dans leur maison. Certains d’entre eux échangent avec vous dès que vous leur parlez. Cependant, faites attention aux points suivants:

Le Couleur du stylo que votre homologue aimerait recevoir en échange, correspond la couleur de votre Tenues de carnaval , votre stylo doit être l’un des autres en conséquence trois couleurs correspondre.

que votre homologue aimerait recevoir en échange, la couleur de votre , votre stylo doit être l’un des autres en conséquence correspondre. La couleur que vous obtenez ensuite devient Aléatoire choisi.

choisi. Vous pouvez faire jusqu’à trois ressorts en même temps avec vos insulaires contre eux même nombre Échangez les autres ressorts.

Si vous portez cette tenue lors d’un échange de plumes, l’insulaire veut une plume verte. © Nintendo / 45secondes.fr

Plumes comme coiffe: Vous pouvez également utiliser les plumes qui flottent autour de l’île comme Parure pour votre tête utilisation. Il ne vous reste plus qu’à cliquer dessus dans votre inventaire et Transporter choisir.

Animal Crossing: New Horizons a également les correspondants Émotions de carnaval Viva prêt. Il y a dans Étagère de la boutique de Nook pour de 19 800 sternis acheter. Avec cela, votre personnage ACNH apprend les émotions suivantes:

Rythme dans le sang

Invitation à danser

Viva

confettis

Prochaine mise à jour en mars

dans le Mars 2021 les nouveaux éléments suivants pour « Animal Crossing: New Horizons » apparaîtront. Ça fait référence à Meubles Super Marioqui ont déjà été annoncés à l’occasion de l’anniversaire de Mario.