Animal Crossing est «  transformé en film d’horreur  »

Un court métrage librement inspiré du jeu vidéo Nintendo Traversée d’animaux est en train d’être transformé en un long métrage.

Ne pointe pas créé plus tôt ce mois-ci (15 mars) au festival SXSW. Le court métrage suit une jeune femme qui découvre un jeu vidéo terrifiant, où le personnage principal tente de pénétrer dans le monde réel.

Le court métrage d’horreur a été produit par Julian Terry, qui l’a fait pendant le verrouillage, et a été téléchargé sur YouTube.

Cependant, après avoir été bien accueilli, il a maintenant été annoncé que Timur Bekmambetov, réalisateur du blockbuster Angelina Jolie Voulait, travaillera pour aider à transformer le film de six minutes en un long métrage.

Commentant sous la vidéo YouTube du film, Terry a récemment écrit: « DON’T PEEK est en train de devenir officiellement un FILM avec le vôtre vraiment dans le PRÉSIDENT DU RÉALISATEUR!

Crédits: Julian Terry

« Timur Bekmambetov le produira !! Je suis tellement excité de commencer le tournage! Restez à jour sur insta: @JulianMovies. »

Répondre aux commentaires sur la légalité de l’utilisation Traversée d’animaux et une Nintendo Switch dans le long métrage, Terry a déclaré que lui et l’équipe étaient pleinement conscients de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.

Il a dit: « Ce n’est pas un Traversée d’animaux fonctionnalité. Nous savons que nous ne pouvons pas nous en sortir légalement.

« L’histoire est en fait autre chose et puise dans la nostalgie des jeux vidéo. J’ai hâte que vous la voyiez tous. »

Vous pouvez regarder le court métrage original ci-dessous:

