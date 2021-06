Animal Crossing en juin: tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins dans de nouveaux horizons

Animal Crossing: Nouveaux horizons ramènera des poissons, des insectes et des animaux marins au jeu Nintendo Switch en juin. Nous listons quels robots, nageurs et plongeurs vous pouvez attraper, collecter et vendre pour des sommes impressionnantes ce mois-ci sur votre île!

Animal Crossing: poissons, animaux marins et insectes nouveaux pour juin

Pour cela, nous organisons après Hémisphère nord et hémisphère sud, sur lequel non seulement les saisons, mais aussi l’existence de différentes espèces d’animaux diffèrent les unes des autres. Si vous souhaitez avoir un aperçu de toutes les espèces animales, consultez notre guide des poissons, Guide des insectes ou ça Guide des animaux marins. passé. Là, vous pouvez également découvrir Prix, lieu et heure des exemplaires individuels.

À partir de juin, les joueurs de l’hémisphère nord trouveront de nombreuses nouvelles espèces de poissons dans Animal Crossing: New Horizons. Surtout les nombreux Genres de requins peut donner aux pêcheurs un gros tas de sternis, après tout, il y en a un Requin baleine ensemble 13 000 Sternis valeur. Seul le nouvellement ajouté peut surpasser cela Tétra de saumon pour imposer 15000 sternis! Vous pouvez trouver un aperçu de tous les nouveaux arrivants ici:

Hémisphère nord

des poissons

Brochet: 4 000 sternis

Poisson: 6 000 sternis

Tétra de saumon: 15 000 sternis

Murène nasale: 600 sternis

Strapfish: 9 000 sternis

Propriétaire du navire: 1 500 sternis

Tête de serpent: 5500 sternis

Tilapia : 800 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

: 800 sternis

C’est à nouveau le mois du requin dans Animal Crossing: New Horizons. © Nintendo / Twitter: Marjuzu

insectes

Coléoptère Goliath : 8 000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 17h – 8h

: 8 000 sternis

Papillon du ciel : 4 000 sternis Où: vole autour Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 4 000 sternis

Japon rose hanneton : 200 sternis Où: sur les arbres et les palmiers Quand: toute la journée

: 200 sternis

Luciole: 460 sternis Où: vole autour Quand: de 9 h à 14 h

460 sternis

moustique : 130 sternis Où: vole autour Quand: 17 h à 4 h

: 130 sternis

Magnifique cerf : 6 000 sternis Où: sur les arbres Quand: 19 h 00 – 8 h 00

: 6 000 sternis

animaux marins

Ormeau: 2000 sternis

Moule: 1500 sternis

Crabe Gazami (Crabe Gazami): 2200 sternis

Kuruma Prawn (crevette tigrée): 3000 sternis

Algues pousses rampantes (raisins de mer): 900 sternis

Hémisphère sud

des poissons

Huchen : 15 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

: 15 000 sternis

Besogne assignée : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

: 400 sternis

insectes

Papillon du ciel : 4 000 sternis Où: vole autour Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 4 000 sternis

Bousiers : 300 sternis Où: sur le sol Quand: toute la journée

: 300 sternis

Troides brookiana : 2500 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 17 h

: 2500 sternis

animaux marins

Homard: 4500 sternis

