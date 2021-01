Animal Crossing en janvier: Liste de tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins

En 2021 sera Animal Crossing: Nouveaux horizons gardez son système et jetez des animaux hors de votre île tous les mois, mais en retour, ajoutez de nouveaux poissons, insectes et animaux marins nouveaux et familiers. Quels animaux habitants dans le janvier sont nouveaux peuvent être trouvés dans cette liste.

Animal Crossing: nouveaux poissons, insectes et animaux marins pour janvier

Tout d’abord: le joueur du Hémisphère nord sortira assez vide ce mois-ci. Car en janvier, « Animal Crossing: New Horizons » reçoit notamment sur le Hémisphère sud Croissance. Il y en a de nombreux poisson, insectes et animaux marins nouveau, tandis que les joueurs ACNH de l’hémisphère nord avec seulement une nouvelle copie doivent être satisfaits.

Hémisphère nord

poisson

Pas de nouveau poisson en janvier!

insectes

Pas de nouveaux insectes en janvier!

animaux marins

Crabe royal rouge: 8000 sternis

Hémisphère sud

poisson

Ayu : 900 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

: 900 sternis

Poisson Napoléon: 10 000 sternis

insectes

Cigale du soir : 550 sternis Où: sur les arbres Quand: de 4 h 00 à 20 h 00, de 16 h 00 à 19 h 00

: 550 sternis

Allotopus rosenbergi : 10 000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 10 000 sternis

Coléoptère de l’Atlas : 8000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 17 h 00 – 8 h 00

8000 sternis

Insecte feuille : 600 sternis Où: sur le sol, ressemble à un objet meuble (feuille) Quand: toute la journée

: 600 sternis

Charançon européen : 800 sternis Où: sur les palmiers Quand: toute la journée

: 800 sternis

Cicadelle brune : 250 sternis Où: sur les arbres Quand: de 8 h à 17 h

: 250 sternis

Cyclommantus : 8 000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 19 h 00 – 8 h 00

: 8 000 sternis

Coléoptère éléphant : 8 000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 8 000 sternis

Scarabée girafe : 12 000 sternis Où: sur les arbres Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 12 000 sternis

Bousier d’or : 300 sternis Où: sur le sol Quand: toute la journée

: 300 sternis

Scarabée d’or : 10 000 sternis Où: sur les arbres Quand: 23h – 8h

: 10 000 sternis

sauterelle : 160 sternis Où: est assis sur le sol Quand: de 8 h à 17 h

: 160 sternis

Coléoptère Hercule : 12 000 sternis Où: sur les palmiers Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 12 000 sternis

Coléoptère cerf : 1 000 sternis Où: sur les arbres Quand: toute la journée

: 1 000 sternis

Hyalessa cigale : 300 sternis Où: se trouve sur les arbres Quand: de 8 h à 17 h

: 300 sternis

Scarabée rhinocéros : 1 350 sternis Où: sur les arbres Quand: 17 h 00 – 8 h 00

: 1 350 sternis

Cigale géante : 500 sternis Où: se trouve sur les arbres Quand: de 8 h à 17 h

: 500 sternis

Coléoptère géant : 10 000 sternis Où: sur les arbres Quand: 23h – 8h

: 10 000 sternis

Scarabée en dents de scie : 2 000 sternis Où: sur les arbres Quand: toute la journée

: 2 000 sternis

Phasme : 600 sternis Où: sur les arbres Quand: de 4 h 00 à 20 h 00, de 17 h 00 à 19 h 00

: 600 sternis

Peau de larve de cigale : 10 sternis Où: se trouve sur les arbres Quand: toute la journée

: 10 sternis

animaux marins

Méduse lunaire: 600 sternis

Isopode géant: 12 000 sternis

Limule: 2500 sternis

Au fait, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’Animal Crossing: New Horizons ne reçoive bientôt plus d’améliorations. Comme Nintendo l’a déjà révélé, le jeu Switch brillera également dans la nouvelle année avec de nouveaux contenus et événements qui, espérons-le, ne laisseront rien à désirer:

