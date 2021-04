Animal Crossing en avril: Liste de tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins

Animal Crossing: Nouveaux horizons entre dans un nouveau cycle en avril et ajoute Poissons, insectes et animaux marins sur votre île, que vous pouvez (à nouveau) attraper et collecter désormais. Au printemps, au mois d’avril, de nombreux animaux différents trouveront leur chemin dans votre faune – en fonction de l’hémisphère.

Traversée d’animaux: poissons, insectes et vie marine en avril

Jouez-vous sur le Hémisphère nord de « Animal Crossing: New Horizons », vous rencontrerez désormais une multitude de nouveaux habitants animaux sur votre île ACNH. Joueur de l’hémisphère sud recevoir un peu moins de nouvelles entrées, mais peut également en découvrir de nouvelles des poissons, insectes et animaux marins avoir hâte de. Ici vous pouvez trouver la liste complète avec tous les nouveaux animaux inclus Prix ​​Sterni, Emplacement et Disponibilité!

Hémisphère nord

des poissons

Poisson clown: 650 sternis

Poisson papillon: 1 000 sternis

Écrevisse : 200 sternis Où: étang Quand: toute la journée

Poisson Kili : 300 sternis Où: étang Quand: toute la journée

Poisson chirurgien de palette: 1 000 sternis

Poisson-lion: 500 sternis

Tortue serpentine: 5 000 sternis

hippocampe: 1100 sternis

insectes

Papillon Agrias : 3 000 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 17 h

Papillon de l’Atlas : 3 000 sternis Où: se trouve sur les arbres et les palmiers Quand: de 19 h à 4 h

Échappé : 70 sternis Où: sur les insulaires Quand: toute la journée

Libellule royale : 230 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 17 h

Papillon colibri : 300 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

Terreur nasale : 200 sternis Où: est assis sur le sol Quand: de 8 h à 19 h

Scarabée bijou : 2 400 sternis Où: sur une souche Quand: toute la journée

Papillon arc-en-ciel : 2500 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 16 h

Insecte géant : 2000 sternis Où: dans l’eau des rivières Quand: 19 h 00 – 8 h 00

Troides brookiana : 2500 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 17 h

animaux marins

Ananas de mer : 1500 sternis

Hémisphère sud

des poissons

Perche : 300 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

insectes

Coccinelle : 200 sternis Où: se trouve dans les fleurs Quand: de 8 h à 17 h

animaux marins

Arrosoir éponge: 5000 sternis

Événements dans Animal Crossing: New Horizons

Vous voulez voir ce qui se passe dans Animal Crossing: New Horizons ce mois-ci? Ensuite, vous pouvez trouver le nôtre ici Calendrier des événements pour 2021où vous pouvez rechercher tous les festivals à venir, les articles saisonniers et les célébrations à venir: