Animal Crossing en août – Nouveaux poissons, insectes et animaux marins: prix, emplacement, heure

Le mois d’août est là et avec lui une multitude de nouveaux insectes, poissons et récemment aussi animaux marins dans Animal Crossing: Nouveaux horizons. Avec le prix, le lieu et l’heure, nous listerons les animaux nouveaux à ACNH ce mois-ci et pouvant être capturés sur votre île.

Animal Crossing: New Horizons – Nouveaux animaux en août

Quels animaux marins, poissons et insectes sont nouveaux en août? Peu de créatures trouvent leur chemin dans la faune de votre île ce mois-ci. Cependant, les joueurs de l’hémisphère nord pourraient attraper le nouveau Tortue douce effacer un ensemble de 3750 sternis. Les résidents de l’hémisphère sud, en revanche, ne peuvent Scarabée tigre avoir hâte de.

Les nouvelles offres Mise à jour d’été actuellement toutes les nouvelles fonctionnalités, car à partir de maintenant vous pouvez rêver avec le patch 1.4.0, sauver votre île et célébrer les feux d’artifice du dimanche avec des feux d’artifice et des coups!

Hémisphère nord

des poissons

Tortue douce: 3 750 sternis

insectes

Cigale de montagne : 400 sternis Où: se trouve sur les arbres Quand: de 8 h à 17 h

: 400 sternis

sauterelle : 400 sternis Où: est assis sur le sol Quand: de 8 h à 19 h

: 400 sternis

Mante : 600 sternis Où: est assis sur le sol Quand: de 8 h à 19 h

: 600 sternis

animaux marins

Ver de tourbillon de mer: 700 sternis

Hémisphère sud

des poissons

–

insectes

Scarabée tigre : 1 500 sternis Où: sur le sol Quand: toute la journée

: 1 500 sternis

animaux marins

–

Vous pouvez retrouver tous les animaux qui ont quitté Animal Crossing: New Horizons pour le moment à la fin du mois de juillet:

