Animal Crossing: Comment le rêve fonctionne-t-il dans New Horizons? Toutes les informations!

Avec la deuxième grande mise à jour de l’été, le rêve est enfin de retour Animal Crossing: Nouveaux horizons a trouvé. Nous vous expliquons comment vous utilisez la nouvelle fonctionnalité de rêve, pourquoi vous avez besoin des adresses de répétition, comment vous partagez votre île avec le monde et obtenez vous-même une adresse de répétition.

À quoi sert le sommeil? Avec la fonction, vous pouvez non seulement donner une petite pause à vos personnages, mais en particulier visiter les îles des autres joueurs pour vous donner un nez inspiration ou Dessins pour obtenir des souvenirs. Vous pouvez également partager votre île avec le monde entier.

Comment rêver dans Animal Crossing: New Horizons? Comment rendre ma propre île disponible pour rêver? Où puis-je trouver mon adresse de sommeil? De quoi ai-je besoin pour rêver sur une autre île? Que puis-je faire sur d’autres îles New Horizons? Où puis-je trouver des adresses de sommeil cool?

Comment dormir dans Animal Crossing: New Horizons?

Pour pouvoir aller au pays des rêves dans “Animal Crossing: New Horizons”, il vous en faut d’abord un connexion Internet et une adhésion active à Nintendo Switch en ligne et le bon meuble: Un lit. Si vous avez déjà mis à jour votre jeu vers la version 1.4.0, vous obtiendrez une belle copie de Serenada dans votre boîte aux lettres, vous n’auriez jamais dû en posséder une auparavant.

Ensuite, allongez-vous simplement dans votre lit et choisissez: Dormir sonne bien!

Alors vous dormez sur l’île de vos rêves. © Nintendo

Ensuite, vous vous rencontrez dans un monde de rêve moelleux et nébuleux de la Serenada connu des parties antérieures, qui en Animal Crossing: Nouvelle feuille toujours Maison de sommeil vous attendait. Le bibliothécaire autoproclamé des rêves vous demande maintenant dans ce monde intermédiaire si vous voulez aller sur les îles des autres joueurs pendant votre sommeil ou partager votre propre maison avec le monde.

Partagez votre propre île de rêve

Comment rendre ma propre île disponible pour rêver? Lorsque vous êtes dans le monde intermédiaire, vous pouvez choisir de télécharger votre propre île Animal Crossing: New Horizons dans la bibliothèque de rêves. Vous avez également besoin d’une connexion Internet pour cela. Si vous partagez la version de rêve de votre île, cela inclut également le contenu suivant:

Votre nom

Vos entrées de passeport

Le look de votre île

Les chambres dans les maisons

Propres designs

Messages du babillard

Après avoir téléchargé avec succès votre île dans la bibliothèque de rêve, vous recevrez la vôtre adresse personnelle de sommeil. Ça commence toujours par LÀ –.

Où puis-je trouver mon adresse de sommeil? Si vous les avez égarés lorsque vous les avez téléchargés pour la première fois, vous trouverez l’adresse de répétition dans la vôtre plus tard passeport et sur le vôtre carte.

Remarquer: Seul l’état de l’île au moment du téléchargement est disponible. Si vous avez révisé votre île, elle doit être téléchargée mise à jour. Cependant, cela n’est possible que 1 fois par jour.

Visitez les îles de rêve des autres

Si vous souhaitez visiter des îles lointaines sans prendre l’avion, vous pouvez également rêver des îles des autres joueurs.

Que ne puis-je pas faire? Vous pouvez y aller, cependant pas d’articles, d’outils, etc. et vous emmener de là à votre monde New Horizons. En fait, logique, vous n’y êtes que «mentalement».

De quoi ai-je besoin pour rêver sur une autre île? Pour atterrir sur d’autres îles, vous avez besoin d’une connexion Internet, de Nintendo Switch Online et que Adresse de couchage votre île de rêve.

Vous atterrissez dans un rêve sur le champ de foire de votre île cible. Vous y reviendrez également pour vous réveiller dans votre lit à la maison. © Nintendo

Que puis-je faire sur d’autres îles New Horizons? La visite de répétition dans d’autres îles de joueurs est principalement pour l’inspiration et la variété, c’est pourquoi les opportunités de passer le temps sont assez limitées. Vous pouvez …

visiter un musée

Parlez aux résidents

Entrez dans les maisons des résidents

Appel des dessins sur le terminal de conception

Ramassez certains articles

Collectez des outils et utilisez-les

Traverser l’île

Comment retourner sur mon Animal Crossing: New Horizons Island? Vous vous réveillez à la foire respective de l’île de code de répétition sélectionnée et ne pouvez y revenir qu’en vous allongeant dans votre lit.

Vous pouvez rapporter des idées et des designs à la maison des îles étrangères. © Nintendo

Où puis-je trouver des adresses de sommeil cool?

Ne devriez-vous pas savoir sur quelle île étrangère vous voyagez et sur laquelle Adresses de sommeil vous pouvez utiliser, vous inspirer sur Twitter, Reddit et Facebook. Donnez pour cela Adresse de rêve et au mieux l’abréviation ACNH dans les barres de recherche respectives des plates-formes et obtenez des codes de répétition qui peuvent vous faire rêver d’îles de joueurs assez cool.

