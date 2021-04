Animal Crossing – Ces poissons, insectes et animaux marins ne seront là que jusqu’à demain

Ultra Premium Direct 12 kg - Croquettes hypoallergéniques pour Chiens au Poisson - Love & Care

Nos croquettes hypoallergéniques Love & Care sont adaptées pour les chiens ayant l'estomac sensible ou ayant des allergies alimentaires. Elles conviennent également aux chiens allergiques ne supportant ni le poulet, ni l'agneau. Elles sont aussi conçues pour tous les chiens afin d'améliorer leur bien-être et leur santé digestive. Nos croquettes au poisson sont fabriquées sans blé, sans maïs, sans soja et sans lactose. Elles sont également fabriquées sans gluten. Souvent impliqués dans les cas d'intolérances ou d'allergies alimentaires, ces ingrédients sont exclus de notre recette pour garantir son caractère hypoallergénique. La recette est à base de poisson, car il s'agit d'une source de protéines peu allergène. Cette recette low grain, avec du riz, permet donc de réduire les risques d'intolérances et d'allergies quelque soit la race de votre chien. Nos croquettes hypoallergéniques sont également sans colorant, sans arôme et sans conservateur artificiel. Pour améliorer la peau et le pelage, nos croquettes contiennent de l'huile de saumon, riche en omega-3. Des FOS et MOS permettent également de renforcer le système immunitaire et la santé digestive de votre chien. Pour éviter l'accumulation de tartre et entretenir la dentition de votre chien, l'algue ascophyllum nodosum est intégrée à la recette. Des problèmes digestifs récurrents diarrhée, régurgitation, vomissement… ont un effet néfaste sur la vitalité et le bien-être de votre chien. Pour que vous puissiez le voir en pleine forme au quotidien, nous avons souhaité vous proposer des croquettes hypoallergéniques de qualité et accessibles en termes de prix. Une croquette de 13 mm adaptée à tous les chiens adultes. Composition COMPOSITION poissons déshydratés (29%), riz (25%), pois (15%), graisse de poulet (10%), levure de bière (4%), cosse de caroube (3%), tapioca (3%), pulpe de betterave (2%), huile de saumon (1,5%), vitamines et minéraux, extrait de levure Saccharomyces cerevisiae (source de MOS et de β-glucanes), ascophyllum nodosum, inuline (FOS), huiles essentielles (origan, cannelle, girofle, thym), chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. ADDITIFS NUTRITIONNELS (Au Kg) VITAMINES vitamine A 18.000 UI, vitamine D3 1.800 UI, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg, taurine 500 mg, L-carnitine 40 mg. OLIGO-ELEMENTS zinc (sulfate de zinc monohydraté) 110 mg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 75 mg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 25 mg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 10 mg, iode (iodure de potassium) 2 mg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg. Avec antioxydants naturels d'extraits végétaux. CONSTITUANTS ANALYTIQUES Protéine 28% Teneur en matières grasses 15% dont acides gras insaturés oméga-3 2,01% acides gras insaturés oméga-6 2,98% Matière inorganique 7,9% Humidité 9% Cellulose brute 2,3% Calcium 1,4% Phosphore 1,0% Energie métabolisable (au kg) - selon la norme de calcul NRC85 3578 kcal - selon la norme de calcul NRC2006 3810...