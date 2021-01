Animal Crossing – Ces poissons, animaux marins et insectes sont sur le point de disparaître

Dans Animal Crossing: New Horizons, l’assortiment mensuel de créatures changera également en 2021, y compris avec le début du nouveau mois de février. Les joueurs de l’ACNH n’ont pas à s’inquiéter cependant, car la liste des poissons, des animaux marins et des insectes qui ne peuvent être capturés qu’en janvier est très courte cette fois-ci.

Animal Crossing: New Horizons – Dernière chance en août

Selon que vous êtes dans le hémisphère nord ou sud joue, d’autres animaux disparaissent de votre île. Les joueurs de l’hémisphère nord doivent juste être rapides ce mois-ci deux animaux marins enregistrez trois copies avant qu’elles ne disparaissent, tandis que les joueurs de l’hémisphère sud en conservent trois.

Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez consulter notre Guide des poissons, Guide des insectes et Guide des animaux marins tout sur la star et l’époque des animaux « Animal Crossing: New Horizons ».

Hémisphère nord

poisson

Ça s’en va aucun Poisson.

insectes

Ça s’en va aucun Insectes.

animaux marins

Hémisphère sud

poisson

insectes

animaux marins

Peu importe si vous ne parvenez pas à attraper tous les animaux marins, insectes ou poissons à temps cette fois. Tous les exemplaires reviennent de toute façon plus tard dans l’année. De nouveaux animaux entreront également en jeu le mois prochain!