Animal Crossing célèbre la saison des mariages: c’est ainsi que vous obtenez un maximum de cristaux d’amour

Animal Crossing: Nouveaux horizons célèbre de 1er juin au 30 juin 2021 une fois de plus le La saison des mariages. L’événement est tellement intéressant car c’est seulement là que vous pouvez trouver les éléments de l’exclusif Ensemble de mariage peut recevoir, ainsi des meubles spéciaux, ainsi que des décorations murales, des tapis et autres décorations dans un look de mariage spécial.

Mais autour tout Pour obtenir des éléments décoratifs convoités, il faut au mieux Tous les jours Assistez à la saison des mariages dans Animal Crossing: New Horizons et le couple d’alpagas Rosina et Björn aider à revivre votre mariage. Nous vous aidons dans ce guide avec le Maximiser vos cristaux d’amour et l’activation de tous Récompenses.

La saison des mariages en Nouveaux horizons démarrer

Avec le « Animal Crossing: New Horizons » –Mise à jour du printemps vous pouvez commencer la saison des mariages et être accueilli par Melinda le premier jour de juin avec l’invitation appropriée au nouvel événement. La saison des mariages se concentre à nouveau sur les deux alpagas Rosina et Björn, qui veulent revivre leur mariage et ont besoin de quelqu’un qui connaît les décorations.

Comment démarrer l’événement? L’annonce de l’île est suivie d’un appel de Harvey, qui vous demande de lui rendre visite sur son île dans les plus brefs délais et de l’aider à mettre en œuvre les souhaits de ses clients. Ce sont les deux alpagas Rosina et Björn.

Comment puis-je me rendre à Harvey’s Island? Pour vous rendre à Harvey’s Island, rendez-vous sur Aéroport et choisissez que vous voulez voler. Entrez sur l’île d’Harvey comme destination et vous êtes dans le Dodo–Aviateur à Fotopia.

À partir du 1er juin, vous aurez exactement un mois pour participer à la saison des mariages à New Horizons. Il est préférable de s’arrêter à Harvey’s Island tous les jours pour obtenir le maximum de cristaux d’amour, après tout il y en a 29 élémentsque vous pouvez déverrouiller progressivement.

Traversée d’animaux: Obtenu le nombre maximum de cristaux d’amour

L’événement « Animal Crossing: New Horizons » démarre automatiquement après votre atterrissage sur Harvey’s Island et à partir de ce moment, vous pouvez également parler au photographe quotidiennement pour collecter des cristaux d’amour.

Pour ce faire, il faut discuter avec ses clients, le couple d’alpagas Rosina et Björnqui vous demandent de mettre des objets de décoration à l’avance demandés tous les jours Coloration placer puis prendre une photo avec eux. S’ils sont satisfaits de votre travail, vous recevrez Cristaux d’amour.

Saison des mariages: tous les thèmes et combinaisons de couleurs

Jour 1: cérémonie de mariage

Jour 2: célébration de mariage

Jour 3: cérémonie de mariage

Jour 4: réception de mariage

Jour 5: Cérémonie de mariage

Jour 6: noce

Jour 7: Noble

Jour 8: jardin

Jour 9: mignon

A partir du 10ème jour de la saison des mariages Animal Crossing: New Horizons, les couleurs et les thèmes de l’événement se répètent dans le même ordre jusqu’à la fin de la saison des mariages.

Afin d’obtenir autant de cristaux que possible, vous devez vous en tenir au thème donné et à la palette de couleurs souhaitée. Rosalina vous explique de quoi il s’agit chaque jour dès que vous lui avez parlé.

Rechercher, placer et changer la couleur des objets

Sélectionne pour être placé dans entrepôt les Vue du concepteur et le cavalier Événement. Vous y trouverez tous les articles disponibles.

Appuyez sur cela Croix directionnelle à droite et sélectionnez tous les meubles que vous souhaitez placer.

à droite et sélectionnez tous les meubles que vous souhaitez placer. Vous pouvez trouver des meubles de mariage dans le Catégorie d’événement

Changez la couleur en regardant le Vue du concepteur sélectionne l’élément, puis le Bouton X presse. Choisissez soit Mignon, noble ou alors jardin en dehors..

Couleur et quantité d’objets placés

Pour obtenir le maximum de cristaux d’amour dans Animal Crossing: New Horizons, vous devez studio de photographie Concevez comme Rosalina le veut et utilisez les meubles que son mari Björn a fabriqués.

Important: Lequel des objets que vous utilisez, où et comment vous les configurez ou comment vous prenez la photo est inclus ça n’a pas d’importance. Il est seulement important que vous-mêmes des couleurs et le Ensemble d’objets arrêter et utiliser tous les éléments possibles.

Combien d’objets dois-je placer? Pour le nombre maximum de cristaux d’amour, vous devez vous assurer que vous au moins 12 articles mis. À partir du 7ème jour de la saison des mariages, vous devez au moins 25 Soyez des objets. Vous pouvez également configurer le même objet 25 fois. L’essentiel est que ce soit la bonne couleur.

Laissez libre cours à vos idées dans la salle photo de « Animal Crossing: New Horizons ». © Nintendo / 45secondes.fr

Exemple: Pendant le sujet Cérémonie de mariage vous avez le choix entre des bancs et des décorations murales et des tapis assortis. Placez-les comme vous le souhaitez, mais assurez-vous qu’ils correspondent au sujet rose et / ou blanc sont.

La même procédure s’applique à Mariage et Mariage, seuls les décorations et les meubles que vous pouvez placer changent selon la valeur par défaut. Les objets ne doivent pas être placés dans des endroits spéciaux, ni l’image doit être conçue d’une manière spéciale.

Prends la photo

Avez-vous raccroché et tout configuré prendre la photo. Rosina évalue ensuite la dernière photo que vous avez prise et vous remet votre récompense.

Récompenses pour la saison des mariages à Traversée d’animaux

Les cristaux d’amour ne sont également disponibles que dans une mesure limitée au début. Dans les premiers jours, vous pouvez faire un maximum de onze cristaux dès que vous avez plus de décoration disponible et que Rosina vous pose des questions sur les différentes palettes de couleurs, vous pouvez vous lever quinze cristaux recevoir. De plus, vous recevrez pour chaque photo soumise jusqu’à sixième jour aussi un meuble gratuit du Ensemble de mariage:

Premier tournage: Banc de mariage

Deuxième tournage: Table de mariage

Troisième tournage: Stand de fleurs de mariage

Quatrième tournage: Table de banquet de mariage

Cinquième tournage: Orgue de mariage

Sixième tournage: Porte de mariage

Rosina et Björn aimeraient être photographiés par vous. © Nintendo / 45secondes.fr

Que dois-je faire de mes cristaux d’amour? Vous pouvez échanger les cristaux d’amour chez Björn contre des objets de l’ensemble de mariage. Plus vous participez souvent à l’événement « Animal Crossing: New Horizons », plus l’alpaga vous propose de décorations, vêtements et autres objets. Dans l’ensemble, il y a 29 éléments différents, composé de meubles, vêtements, tapis, papiers peints et sols, qui existent bien sûr également en différentes couleurs:

Décorations murales de mariage

Table de mariage (récompense le 2ème jour)

Chaise de mariage

Stand de fleurs de mariage (récompense le 3ème jour)

Ensemble de bougies de mariage

Banquet de mariage (récompense le 4e jour)

gâteau de mariage

Orgue de mariage (récompense le 5ème jour)

Porte de mariage (récompense le 6e jour)

Signe de mariage

Photo de Rosina et Björn (récompense le jour 6)

Papier peint de mariage blanc

Papier peint de mariage marron

Papier peint de mariage vert

Fond d’écran de fête de mariage

Sol de mariage blanc

Sol de mariage marron

Sol de mariage vert

Tapis de mariage bleu

Tapis de mariage rouge

Tapis de mariage blanc

robe de mariée

Smoking de mariage

Paire d’escarpins de mariage

Paire de chaussures de mariage

Voile de mariée

Personnel de mariage

Cordon de mariage

Combien coûtent les articles? Les articles individuels coûtent entre 3 à 20 cristaux d’amour un morceau. Comme d’habitude pour « Animal Crossing: New Horizons », tous les objets peuvent également être placés sur l’une de vos propres îles. Table de travail être repensé. Presque tous les éléments décoratifs ont les dessins Mignon, noble et jardin.

La saison des mariages ACNH: c’est nouveau en 2021

Comme Nintendo l’a annoncé, de nouveaux éléments ne seront disponibles que dans Animal Crossing: New Horizons en juin. Parmi eux se trouvent trois nouveaux vêtementsqui ont été ajoutés pour correspondre à la saison des mariages et à la Tailleur soeur Tina et Sina peut être acheté:

Hakama à crête blanche

Cagoule de mariage

Shiromoku

De nouveaux articles saisonniers sont également disponibles chaque jour dans une couleur différente sur le portail d’achat Nook ou dans l’application NookPhone:

Coupes pétales

Cloche de mariage

Oreiller de bague de mariage

Panneau de porte de mariage

Vous pouvez trouver toutes les informations sur les événements ACNH à venir dans notre Calendrier des événements.