Anilog: les entreprises japonaises lancent une initiative YouTube

Le magazine spécialisé Variety Entertainment a rapporté vendredi que Toei Animation, Kodansha et d’autres sociétés d’anime japonais travaillaient ensemble pour exploiter une chaîne YouTube appelée Animelog, ou Anilog en abrégé.

La chaîne doit offrir une gamme diversifiée

Derrière Anilog se trouve Analyzelog, une société fondée en 2018 par Benjamin Grubbs avec le capital d’amorçage de l’investisseur américain «Next10 Ventures» et qui investit dans des stratégies d’entreprise numériques. Analyzelog a déjà conclu de nombreuses alliances commerciales et d’investissement avec des entreprises telles que Toei Animation (décembre 2019), Shogakukan (avril 2020) et Shin Ei Animation (juillet 2020).

La nouvelle chaîne YouTube Anilog lance des contenus tels que les classiques de l’anime “Black Jack” et “Future Boy Conan”, qui ne sont disponibles qu’au Japon pour le moment. Des sous-titres en anglais et en chinois sont également prévus pour une date ultérieure.

L’objectif d’Anilog est d’avoir environ 3000 titres d’anime de 30 sociétés, dont Nippon Animation, Tezuka Productions, Toei Animation, Shogakukan-Shueisha Productions, Shinei Animation et Kodansha, gratuitement sur YouTube d’ici 2022.

Un porte-parole d’Analyzelog a commenté le lancement: “Il y a un problème avec les services de streaming illégaux ces jours-ci, mais ‘AnimeLog’ ne distribuera que des titres d’anime sous licence officielle et agira comme un canal sécurisé que les familles peuvent partager.”

© Anilog