Angry Birds revient sur les téléphones portables avec style : sans publicité ni micro-paiement

Le légendaire Angry Birds est de retour sur Android et iOS sans publicité ni paiement intégré.

Avec plus de 400 millions de téléchargements depuis son lancement, Angry Birds Il a été l’un des jeux mobiles les plus téléchargés de l’histoire. La version classique de la saga mythique a disparu des principaux magasins d’applications en 2019, pour faire place à de nouveaux opus mettant en vedette les oiseaux en colère.

À présent, Angry Birds Classic est de retour à l’occasion de son dixième anniversaireet il est désormais possible de le télécharger à nouveau pour profiter des dizaines de niveaux proposés par le légendaire jeu Rovio.

Angry Birds Classic débarque sur Google Play avec un moteur graphique mis à jour

Comme l’a partagé la société de développement elle-même, Angry Birds classique est la version remasterisée du jeu original, avec une moteur graphique Unity au lieu du moteur propriétaire utilisé par le titre original.

Son idée est celle de offrir une expérience aussi proche que possible à celle du titre sorti en 2012, avec améliorations des performances et du gameplay pour créer ainsi « une plate-forme plus durable », qui peut fonctionner même sur les appareils les plus récents.

Les meilleurs nouveaux jeux et applications Android de 2022

le le jeu est au prix de 0,99 eurosà la fois sur Google Play et sur l’App Store. le jeu non comprend des publicités de toute sorteil ne contient pas non plus d’éléments payants à débloquer : pas même ceux qui, dans la version originale du jeu, nécessitaient un achat.

Rubriques connexes: Jeux

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂