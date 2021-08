Angry Alligator sur PS4 ressemble à Maneater mais avec moins de requins

Deep Silver Maneater PS4

Devenez un mangeur d'hommes !Votre mère vous a été arrachée plus jeune par Scaly Pete un pêcheur sans pitié, et vous avez les crocs ! Jouez le carnassier marin le plus puissant de tous les temps, dans un jeu en monde ouvert où vous nagerez entre les eaux des bayous et les plus profondes abysses ! Avec une dynamique héritée du Jdr, faites évoluer votre requin vers une créature redoutable, voire mythique ou surnaturelle ! Vous avez aimé les dents de la mer, ou les Sharkanodons, vous serez ici comme un poisson dans l'eau !