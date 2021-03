Angoisse: regarder en arrière un slasher de la fin des années 80 qui regorge de surprises horribles

Slasher espagnol de Bigas Luna Angoisse est sorti cette semaine en 1987. Cue les ventes de merch et étouffer l’envie de faire la fête. Bien sûr, la date de sortie de Anguish n’a pas l’air de beaucoup à célébrer, car ce vieux film obscur des années 80 peut ne pas sonner une cloche pour beaucoup en dehors des cercles d’horreur les plus dévoués, mais quand un petit nombre étonnamment effrayant et intelligent avec un suivi microscopique voit un anniversaire, il mérite d’être souligné.

Luna Angoisse est un slasher de type «film dans un film» parfaitement conçu – plus inventif que le récit simple moyen, avec des touches étranges, de superbes performances et quelques rebondissements obsédants qui en font une expérience plus complexe et franchement horrible que celle offerte par le couteau standard des années 80 – des thrillers assaillants. Bien que Angoisse savoure dans ses meurtres dégoûtants et ses coups d’œil chroniques, il y a un niveau surprenant de sophistication impliqué dans sa diffusion. Angoisse va surprendre et ravir, et bien sûr choquer comme toute horreur des années 80 devrait, mais cela peut juste attiser la paranoïa que vous ne vous attendez pas à vous asseoir en regardant un slasher espagnol fou de cette période.

Les spoilers vous attendent, donc si vous n’avez pas vu les années 1987 Angoisse et ayez l’étrange envie de changer cela bientôt, lisez avec prudence.

Angoisse est, en termes simples, deux films d’horreur; sans doute même 3 films en un fonctionnant de manière cohérente, avec un slasher standard jouant sur un écran de théâtre, tandis qu’une horreur plus réelle se déroule dans les coulisses et finalement dans ledit théâtre, alors qu’un maniaque portant un scalpel donne essentiellement vie aux terreurs à l’écran. , tranchant les cinéphiles sous hypnose de sa mère autoritaire.

Le film suit un misérable ophtalmologiste nommé John (Michael Lerner) qui a une relation exceptionnellement malsaine avec sa mère surprotectrice Alice (Zelda Rubinstein.)

Une patiente malheureuse (Isabel Garcia Lorca) voyant John pour un jeu douloureux de lentilles de contact insulte son professionnalisme et souligne son manque de soins. Alice, qui est étrangement liée mentalement à John, entend cette femme gronder son fils (à travers un coquillage.) En réponse, elle le met sous hypnose et le prépare à une vengeance époustouflante.

Après que John, sous le contrôle de sa mère, ait donné une leçon sanglante à la patiente malheureuse et à son petit ami inutile, John rentre chez lui dans l’appartement dégoûtant de sa mère, envahi par les escargots et les pigeons. Elle le met à nouveau sous hypnose pour plus de restitution.

John se dirige vers le cinéma local pour plus de violence oculaire, et voici le kicker / moment de réalisation / grande torsion parmi les rebondissements – Nous réalisons que ce que nous regardons fait en fait partie d’un film qui est vu par un théâtre bondé de gens . Nous sommes présentés aux adolescents Patty (Talia Paul) et Linda (Clara Pastor,) qui regardent le slasher hypnotique avec une foule qui semble insensible et insensible à la violence à l’écran. Patty est la seule personne effrayée, ou du moins la seule à avoir peur, mais Linda la réconforte avec « Ce n’est qu’un film?! » EST-CE?! Parce que ces pauvres jeunes filles sont dans un film! Et un plutôt horrible, à cela.

Il est difficile de présenter correctement l’intrigue de Bigas Luna Angoisse sans gâcher tous les rebondissements du film, ce qui m’incite à qualifier ce film de film amusant et effrayant que vous n’avez qu’à regarder si vous ne l’avez pas fait. Le réalisateur espagnol Lunas est principalement connu pour ses comédies érotiques comme Golden Balls et Jamon, Jamon, mais comme en témoigne ici, il peut créer une terreur assez ingénieuse avec des couches de terreur troublante sous le choc, le choc et la violence.

Les rebondissements sont gérés de manière inventive, ce qui en fait une horreur la plus « méta de la méta » avant que les films d’horreur conscients de soi ne prennent vraiment le dessus. Les horreurs espagnoles plus anciennes privilégient presque à l’unanimité le style à la substance, mais Angoisse offre une aide copieuse et ébouriffante des deux. Lunas construit la terreur de manière magistrale, imprégnant chaque instant d’étrangeté. À chaque tour, le film devient de plus en plus complexe et fascinant. Les nombreux moments horribles se déroulent avec art et avec un tact inspiré. Les meurtres sont perpétrés non pas de manière exagérée dans les années 80, mais par un cinéaste qui n’est pas étranger aux aventures d’art et essai déroutantes.

Luna nous bombarde avec beaucoup de pigeons, de globes oculaires et de tourbillons hypnotiques; c’est donc un étrange avec des reflets trippants. Stylistiquement Angoisse est stratifié et net. Visuellement, c’est beau, obsédant et un peu dégoûtant. Sur le plan tonique, c’est étrange au-delà de toute croyance et toujours effrayant. Qu’est-ce que les fans d’horreur pourraient demander d’autre? De bonnes performances, peut-être? Inutile de dire que Michael Lerner et Zelda Rubinstein les livrent également.

Lerner a historiquement joué des rôles plus légers et plus comiques, mais il joue un fantastique fluage torturé. Vous êtes dégoûté par John, c’est compréhensible. Tout ophtalmologiste qui arrache les yeux de son patient n’est probablement pas un grand professionnel de la santé, et certainement pas quelqu’un à qui prendre soin. Cependant, Zelda Rubinstein est tellement hypnotique et exaspérante que sa mère psychotique que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir un peu désolé pour John. Lerner et Rubinstein se penchent tous les deux sur ces rôles perturbés et créent des personnages dingues auxquels vous serez collés. Un fluage pitoyable sous le contrôle d’un nutball vindicatif? C’est du divertissement, et des performances mémorables rendent ce duo aussi amusant qu’horrifiant.

Les fans de Slasher se doivent une soirée avec cette aventure étonnamment intelligente et remarquablement étrange de la fin des années 80, qui dépasse la norme et qui est inébranlablement perturbante. Vous avez des rebondissements. Élégant tue. Des performances farfelues mais horribles qui sont trop fortes pour être effrontées ou pour plaisanter. Angoisse a beaucoup de fans d’horreur adorent, et tout est emballé dans une poupée de terreurs bizarre Babushka.

