Angoisse chez les adolescents? T-Rex, d’autres grands dinosaures ont surpassé les espèces rivales plus petites, selon une étude

Une équipe de scientifiques américains a démontré que la progéniture d’énormes dinosaures carnivores comme le Tyrannosaurus rex, qui est passé de la taille de chats domestiques à d’immenses monstres, a remodelé leurs écosystèmes en surpassant les espèces rivales plus petites. Leur étude, publiée dans la revue Science jeudi, permet de répondre à un mystère persistant sur le règne de 150 millions d’années des dinosaures: pourquoi y avait-il beaucoup plus de grandes espèces que de petites, ce qui est le contraire de ce que nous voyons chez les animaux terrestres aujourd’hui?

«Les communautés de dinosaures étaient comme des centres commerciaux un samedi après-midi, bondés d’adolescents», a déclaré Kat Schroeder, étudiante diplômée de l’Université du Nouveau-Mexique qui a dirigé la recherche. « Ils constituaient une part importante des individus d’une espèce et auraient eu un impact très réel sur les ressources disponibles dans les communautés. »

Même compte tenu des limites des archives fossiles, on pense que dans l’ensemble, les dinosaures n’étaient pas particulièrement diversifiés: il n’y a que 1500 espèces connues, contre des dizaines de milliers d’espèces modernes de mammifères et d’oiseaux.

De plus, dans l’ensemble de l’ère mésozoïque, il y a 252 à 66 millions d’années, il y avait relativement plus d’espèces de grands dinosaures pesant 1000 kilogrammes (une tonne) par rapport aux espèces pesant moins de 60 kilogrammes (130 livres).

Certains scientifiques ont avancé l’idée que, puisque même les dinosaures les plus gigantesques commencent leur vie comme de minuscules nouveau-nés, ils pourraient utiliser différentes ressources au fur et à mesure qu’ils grandissaient – occupant l’espace dans les écosystèmes où des espèces plus petites pourraient autrement prospérer.

Pour tester la théorie, Schroeder et ses collègues ont examiné les données de sites fossiles du monde entier, y compris plus de 550 espèces de dinosaures, et ont organisé les dinosaures selon qu’ils étaient herbivores ou carnivores, ainsi que leurs tailles.

Ils ont découvert une lacune frappante dans la présence de carnivores de taille moyenne dans chaque communauté qui avait des mégatheropodes ou des prédateurs géants comme le T-rex.

« Très peu de dinosaures carnivores entre 100 et 1000 kilogrammes (200 livres pour une tonne) existent dans les communautés qui ont des mégathéropodes », a déclaré Schroeder. « Et les juvéniles de ces mégathéropodes s’intègrent parfaitement dans cet espace. »

Traiter les juvéniles comme une espèce

La conclusion était étayée par la manière dont la diversité des dinosaures a évolué au fil du temps. Les communautés jurassiques (il y a 200 à 145 millions d’années) avaient des lacunes plus petites et les communautés du Crétacé (il y a 145 à 65 millions d’années) en avaient de grandes.

C’est parce que les adolescents des mégathéropodes jurassiques ressemblaient davantage à des adultes et qu’il y avait une plus grande variété de sauropodes herbivores à long cou (comme le brachiosaure) pour eux.

« Le Crétacé, en revanche, est complètement dominé par les tyrannosaures et les abélisaurs, qui changent beaucoup à mesure qu’ils grandissent », a déclaré Schroeder.

Pour tester mathématiquement leur théorie, l’équipe a multiplié la masse des mégathéropodes juvéniles à des âges donnés par le nombre qui devait survivre chaque année, sur la base des archives fossiles.

Cette méthode statistique, qui traitait efficacement les juvéniles comme leur propre espèce, a parfaitement éliminé les lacunes observées chez les carnivores de taille moyenne.

En plus d’aider à résoudre une question de longue date, la recherche montre la valeur de l’application de considérations écologiques aux dinosaures, a déclaré Schroeder.

« Je pense que nous évoluons un peu plus vers la compréhension des dinosaures en tant qu’animaux plutôt que de regarder les dinosaures comme de simples roches fraîches, c’est là que la paléontologie a commencé et ce depuis longtemps », dit-elle.

