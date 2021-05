Angels & Airwaves sort enfin « Euphoria », leur nouveau single

Après avoir anticipé une nouvelle sortie cette semaine via leurs réseaux sociaux, Angels & Airwaves a enfin présenté un nouvel aperçu de leur prochain disque, qui serait leur sixième album studio, à travers un nouveau single intitulé « Euphoria ».

« Dans un monde musical qui semble dépourvu de guitares, de chagrin et d’authenticité émotionnelle, j’ai senti qu’il était important de diriger avec une chanson qui reflète les jours post-hardcore de ma jeunesse », a expliqué Tom DeLonge dans un communiqué à propos de sa nouvelle chanson .

Où le pouvoir de la musique crée ce sentiment que nous étions autrefois des adolescents, où nous voulions briser quelque chose et changer l’environnement toxique dans nos maisons brisées.

DeLonge poursuit: «Ces émotions nous créent. La chanson montre la nature séduisante d’un amour intense construit sur le bagage de notre jeunesse, d’être né dans une maison imparfaite ». Le nouveau clip de « Euphoria », qui présente une romance obsédante aux résultats mortels, a été réalisé par DeLonge lui-même.

AVA joue en direct: 29/07/21/8/1/1: Lollapalooza 23/10/21: New York, NY @ Hammerstein Ballroom 11/05/21: Los Angeles, Californie au Hollywood Palladium La prévente des membres du Club Empire commence maintenant; la vente générale commence le vendredi 21/05/21 à 10 h 00 local.https: //t.co/XAtnP0Cu1V pic.twitter.com/wQErxeH8Vj – Anges et ondes (@AVABandOfficial)

Avec le lancement de cette nouvelle chanson, Angels & Airwaves a annoncé son retour tant attendu sur scène (pour l’instant uniquement aux États-Unis, programmant trois présentations dans les villes de New York et Los Angeles, à partir d’octobre prochain.

Tom Delonge et compagnie participeront également à l’édition 2021 de Lollapalooza dans la ville de Chicago. Le groupe apparaîtra aux côtés de Foo Fighters, Post Malone, Miley Cyrus et Tyler, The Creator, ainsi que Megan Thee Stallion, Brockhampton et DaBaby.

DeLonge a confirmé en début d’année que le nouvel album Angels & Airwaves arriverait dans le courant de 2021, préparant ses fans avec diverses publications sur ses réseaux sociaux, partageant quelques fragments des sessions en studio d’enregistrement.