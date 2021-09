Angels & Airwaves plongent dans la synthwave avec « Spellbound »

En prévision de la sortie de « Lifeforms », leur sixième album studio attendu, le groupe de rock alternatif Angels & Airwaves a présenté à ses fans « Spellbound » le quatrième single de ce matériel dans lequel ils présentent un curieux virage vers la musique synthwave.

Sonnant comme une véritable progression musicale, avec des arpèges d’accords de clavier fluides et des sons de guitare fluides, la voix passionnée de Tom DeLonge résonne puissamment à travers un morceau qui pousse les limites créatives de l’ensemble à des niveaux insoupçonnés. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Eddie Vedder partage « Long Way », son nouveau single solo

Une fois de plus, DeLonge se présente en tant que réalisateur du clip, faisant une démonstration d’une technique non conventionnelle appelée « bandes laser », dans laquelle un cube de lasers est projeté sur lui et ses compagnons de groupe, créant l’impression qu’ils sont dans ce jeu de lumière.

« Lifeforms » sera le nouveau matériel d’enregistrement pour Angels & Airwaves dans plus de sept ans après la sortie de « The Dream Walker » en 2014. Ce nouvel album sortira public le 24 septembre, avec trois singles supplémentaires : « Euphoria », « Restless Souls » et « Losing My Mind ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Drake surpasse les vues de Kanye West avec son nouvel album

En juillet dernier, après la confirmation de l’arrivée de cet album en septembre, Tom DeLonge révélait que ce nouveau matériel, malgré son apparition initiale, aura un son basé principalement sur les guitares comme un style punk beaucoup plus brut, similaire à celui des groupes J’écoutais quand j’étais plus jeune.

Après avoir servi comme enquêteur sur le phénomène ovni, Tom DeLonge prépare ses débuts de réalisateur avec « Monsters of California », un film directement inspiré de l’œuvre du scénariste John Hughes qu’il a décrit comme « que se passerait-il si Spielberg faisait une bande paranormale indépendante classée R ».