Angels & Airwaves confirment la sortie d’une nouvelle chanson

Angels & Airwaves a publié de nouvelles nouvelles sur leur retour attendu en annonçant que demain ils sortiront un nouveau morceau intitulé «Euphoria», en préparation de la sortie tant attendue de leur sixième album studio.

Grâce à une vidéo promotionnelle sur Twitter, Angels & Airwaves ont partagé un aperçu d’environ 30 secondes, montrant une personne conduisant une moto, accompagné de la légende: « Euphoria is on the way », avec une date fixée pour le jour du 19 mai .

Le groupe dirigé par Tom DeLonge, ancien chanteur et guitariste du groupe joyeux punk Blink-182, n’a pas sorti de nouveau matériel depuis que «The Dream Walker» a atteint le public en 2014. DeLonge a annoncé que ce nouveau matériel aurait un son similaire à celui de Box Car Racer, l’un de ses projets alternatifs.

DeLonge a également confirmé en début d’année que le nouvel album Angels & Airwaves « était en route », après avoir présenté quelques tests sonores et quelques fragments du nouveau matériel du groupe lors de leur travail en 2020 sur leurs réseaux sociaux. Le studio d’enregistrement .

Tom Delonge a également souligné que le producteur de musique Rich Costey, en charge du mixage du son de son album avec Box Car Racer, était en charge de travailler le mix sur le nouveau matériel Angels & Airwaves, en raison de la grande similitude de leurs styles. , après avoir partagé un extrait d’une chanson en octobre dernier.

Avant la sortie de leur sixième album, Angels & Airwaves ont sorti une série de singles tout au long de cette longue attente, qui présentent les titres de « All That’s Left Is Love », « Rebel Girl » et « Kiss & Tell ». Ce nouveau matériel n’a pas encore de date estimée pour son lancement.