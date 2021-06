Angels & Airwaves confirment la sortie de leur sixième album

Angels & Airwaves ont enfin publié de nouveaux détails sur « LIFEFORMS », le sixième album studio attendu du groupe, annonçant qu’en plus de leur arrivée, une tournée mondiale débutera dans les prochains mois. Pendant ce temps, le groupe a sorti « Restless Souls », le deuxième single de ce matériel.

Le groupe dirigé par Tom DeLonge sortira cet album le 24 septembre, confirmant son arrivée avec le lancement d’une capsule à hydrogène renouvelable directement dans l’espace, qui sera chargée d’être la première reproduction de l’album dans le monde.

« ‘Restless Souls’ est à bien des égards une lettre honnête de Dieu à l’humanité, car la vie semble toujours chercher des moyens de nous inspirer, de nous clarifier et de nous enseigner lorsque les choses deviennent plus difficiles », a révélé Tom DeLonge dans un communiqué officiel lors du lancement. de ce nouveau single.

Cet album est pour moi un voyage à travers différentes relations, différents points de vue et comment chacun a sa manière de vivre.

La nouvelle tournée de « Angels & Airwaves » débutera en juillet 2021 et se poursuivra jusqu’en mars 2022. Les billets pour leurs présentations sont déjà disponibles sur le site officiel du groupe.

Le nouveau matériel de « Angels & Airwaves » atteindra enfin le public après avoir été fortement attendu par Tom DeLonge, qui à chaque occasion possible a partagé à partir de ses comptes de médias sociaux des avancées du studio d’enregistrement ou des photographies dans lesquelles il a partagé son émotion avec travailler avec le groupe à nouveau.

Suite à la sortie de « The Dream Walker », leur quatrième album studio sorti au public en 2014, Angels & Airwaves ont sorti trois singles : « All That’s Left Is Love », « Rebel Girl » et « Kiss & Tell ».