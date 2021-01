Angelines Fernández, l’actrice de « El Chavo del 8 » qui a combattu en guérilla contre le régime de Franco

Bien avant qu’elle ne devienne l’actrice comique qui a joué le personnage emblématique Mme Clotilde ou le populaire ‘Sorcière de 71’, de « El Chavo del 8 », Angélines Fernandez était une guérilla qui s’est battue contre le régime de l’armée et du dictateur Francisco Franco.

Oui, comme vous le lisez, cette femme qui vivait seule dans le quartier et qui était presque toujours de mauvaise humeur avec les enfants, mais qui était follement amoureuse de Don Ramón; Pendant sa jeunesse, elle a combattu pendant la guerre civile espagnole, ce qui l’a amenée à quitter son pays. Ensuite, nous vous racontons l’histoire de cette actrice née dans la patrie et devenue mexicaine.

Dans sa jeunesse, Angelines Fernández était une combattante. (Photo: Televisa)

ANGELINES FERNÁNDEZ, LA GUERRILLERA

María de los Ángeles Fernández Abad, mieux connue sous le nom de Angélines Fernandez, est né à Madrid le 9 juillet 1922. Jeune femme, elle a décidé de rejoindre la guérilla antifasciste et anarcho-syndicaliste qui combattait le fascisme du général Francisco Franco., qui avait pris le pouvoir par un coup d’État en octobre 1936.

Elle et un grand nombre de citoyens se sont battus pour la défense de la république et grâce à la résistance qu’ils ont exercée, ils ont réussi à contenir l’avance de Franco pendant plus de deux ans jusqu’à ce que Le 1er avril 1939, Franco est victorieux; ont immédiatement commencé les persécutions, les disparitions et les meurtres. À la fin de la guerre, il y avait environ 500 000 morts et plus de 100 000 disparus.

À ce moment-là, Franco a insisté pour censurer toute trace de communismePar conséquent, les intellectuels, les artistes, les universitaires et les dirigeants sociaux étaient considérés comme des ennemis dans le pays où ils étaient nés. Pour cette raison et Parce que sa vie était en danger, Angelines a décidé de fuir en 1947, avec seulement 25 ans.

A cette époque, le président mexicain d’alors, Lázaro Cárdenas, a mis en place des politiques pour accueillir sur son territoire des milliers d’Espagnols qui cherchaient refuge, c’est ainsi qu’il est arrivé dans le pays aztèque.

Dans une interview donnée par sa fille Paloma, elle a noté: «Lorsqu’elle travaillait dans la guérilla en Espagne, ma mère était classée anti-Franco; Alors, elle avait besoin de quitter son pays natal, considérant que sa vie était difficile. Elle est arrivée au Mexique en 1947, mais n’a jamais été réfugiée. Plus tard, il vécut à La Havane, qui arrangea ses rôles et retourna travailler dans les films de Cantinflas et Arturo de Córdova « , selon le portail VecindadCH.

Dans « El Chavo del 8 », Doña Clotilde a tout fait pour que Don Ramón tombe amoureux. (Photo: Televisa)

VOTRE VIE AU MEXIQUE

Dans le pays aztèque, il a d’abord travaillé dans les télétransporteurs, invitée par son compatriote Ángel Garasa, et était actrice radio pour XEW. Il était dans le casting de plusieurs films avec Cantinflas et Arturo de Córdova pendant l’âge d’or du cinéma mexicain.

Cependant, le rôle pour lequel beaucoup se souviennent d’elle et elle est connue internationalement était celui de Doña Clotilde, la sorcière de 71 ans, amoureuse de Don Ramón. Elle a commencé à travailler dans le casting de « El Chavo del 8 » grâce à Ramón Valdés lui présentant Chespirito. Et même si elle était actrice de théâtre, elle savait s’adapter à la comédie.

Angelines Fernández a pris sa retraite d’acteur en 1991 et a cessé d’exister le 25 mars 1994 cancer du poumon, conséquence de sa dépendance au tabac à l’âge de 71 ans.