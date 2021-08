Angelina Jolie rejoint Instagram avec un puissant 1er post

Angelina Jolie rejoint Instagram, et elle le fait de manière très puissante.

L’acteur et militant de 46 ans, qui sert d’envoyé spécial auprès de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a partagé vendredi une lettre d’une fille afghane, qui a écrit qu’elle avait peur de l’accession au pouvoir des talibans dans le pays.

« C’est une lettre que m’a envoyée une adolescente en Afghanistan », a écrit Jolie dans la légende d’une galerie d’images qui comprenait une photo de la lettre. « En ce moment, le peuple afghan perd sa capacité à communiquer sur les réseaux sociaux et à s’exprimer librement. Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux qui, à travers le monde, se battent pour leurs droits humains fondamentaux. . »

Dans la lettre, la jeune fille a déclaré avant que les talibans ne prennent le contrôle du pays, « nous sommes tous allés au travail, à l’école… correctement ».

« Nous avions tous des droits », a-t-elle poursuivi. « Nous avons pu défendre nos droits librement, mais quand ils sont venus, nous avons tous peur d’eux, et nous pensons que tous nos rêves sont partis. Nous pensons que nos droits ont été violés. Nous ne pouvons pas sortir. Étudier et travailler est trop loin Mais certains disent le changement(d) des talibans, mais je ne le pense pas car ils ont un très mauvais passé.

« Un jour, ils sont venus chez nous et nous avons tous eu peur. Et après ce jour-là, j’ai réfléchi à l’heure à laquelle je devais aller à l’école le matin. Dans cette situation, à cause de leur existence, ou quand je rentrais du cours L’air était sombre, mais je pouvais rentrer à la maison très facilement, mais maintenant je ne peux pas aller au cours facilement. Je pense que le cours sera fermé. Peut-être que nous pouvons revenir aux 20 dernières années, et encore une fois, nous n’avons aucun droit. La vie de nous tous est sombre.

« Nous avons tous perdu notre liberté et nous sommes à nouveau emprisonnés », a conclu la jeune fille dans sa lettre.

Jolie a utilisé la légende de son message pour partager également sa propre relation personnelle avec le pays.

« J’étais à la frontière de l’Afghanistan deux semaines avant le 11 septembre, où j’ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans. C’était il y a vingt ans », a-t-elle déclaré. « Il est écœurant de voir des Afghans encore une fois déplacés à cause de la peur et de l’incertitude qui s’est emparée de leur pays. comprendre. »

L’acteur, qui est envoyé spécial auprès des Nations Unies depuis 2012, a écrit que « regarder pendant des décennies comment les réfugiés afghans – certaines des personnes les plus capables au monde – sont traités comme un fardeau est également écœurant.

« Savoir que s’ils avaient les outils et le respect, tout ce qu’ils feraient pour eux-mêmes », a-t-elle ajouté. « Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais se sont battues pour cela.

« Comme d’autres qui se sont engagés, je ne me détournerai pas. Je continuerai à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous vous joindrez à moi. »

Le lien dans la biographie de la page Instagram de Jolie a conduit à un article de presse sur le site de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, discutant de la crise humanitaire qui se déroule dans le pays assiégé.

