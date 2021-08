Angelina Jolie : rage du réseau et succès en streaming

Angelina Jolie est retourné au cinéma et est entré dans le film Ceux qui souhaitent ma mort, depuis la plateforme de streaming HBO Max. Le film est un succès et trouve son protagoniste dans un moment solide, se faisant passer pour un rôle qui lui convient. Dans ce cas, l’actrice populaire donne vie Hannah Faber, un fumigène, un pompier chargé de lutter contre les incendies de forêt, allant même jusqu’à se parachuter directement en danger.







Le personnage a vécu une expérience traumatisante lorsqu’il n’a pas pu sauver une famille d’un incendie et est maintenant stationné dans une tour où il est attentif à tout signe d’incendie dans les forêts du Montana. Cependant, la vie surprendra Faber lorsqu’il devra faire face à deux dangereux assassins qui lorgnent sur Owen (Jake Weber) et son fils Connor (Finn Little). Les criminels sont joués par Nicholas Hoult et Aidan Gillen.

Angelina Jolie passe un bon moment professionnel

Les criminels chercheront froidement des victimes potentielles et il sera de la responsabilité d’Hannah d’aider Connor et son père à traverser cette situation de vie ou de mort. Heureusement, elle connaît parfaitement le terrain sur lequel ils se trouvent et les forêts seront le décor idéal pour venir à bout des meurtriers. Angelina brille sur un papier qui la retrouve dans le genre d’action.

Pendant ce temps, la figure populaire d’Hollywood a ouvert un profil sur le réseau social Instagram, où il a partagé une lettre d’une fille afghane, dénonçant les violations des droits des femmes que les talibans commettent dans leur montée au pouvoir dans ce pays. . Angelina a dépassé les neuf millions de followers en peu de temps.

D’autre part, l’interprète est censé utiliser le réseau social comme moyen de signalement et de sensibilisation plutôt que comme quelque chose de personnel. En fait, il ne suit que trois récits parmi lesquels se détachent « Réfugiés », pour les droits des réfugiés ; « NAACP », qui se bat pour les droits civiques et Médecins sans frontières.