Angelina Jolie et The Weeknd sont-ils en couple ?

Depuis que Brangelina n’est plus, les fans ont toujours maintenu un intérêt pour la vie amoureuse d’Angelina Jolie. Son dernier amour semble être The Weeknd, après que les deux aient été aperçus en train de prendre un repas romantique à LA.

Angelina Jolie, 46 ans, et Brad Pitt, 57 ans, ont officiellement divorcé en avril 2019. Depuis lors, il ne semble pas que l’A-lister envisage de redescendre l’allée de si tôt, mais elle trouve toujours le temps de sortir. entre la parentalité et une carrière trépidante à Hollywood.

Angelina Jolie et The Weeknd ont alimenté les rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble après avoir été repérés pour dîner dans un restaurant romantique de LA.

Le couple aurait passé deux heures dans la section privée du restaurant avant de sortir ensemble et de monter dans le SUV noir de The Weeknd. Ils sont ensuite retournés sur la tablette du chanteur de 31 ans à Bel-Air.

Apparemment, c’est la deuxième fois que les deux sont vus ensemble. Jolie et The Weeknd ont été vus en train de dîner en amoureux dans le même restaurant en juin.

L’actrice de Maléfique a déjà été mariée trois fois et a eu un certain nombre de relations très médiatisées.

En mars 1996, Jolie a épousé son premier mari, Jonny Lee Miller, après leur rencontre lors du tournage de Les pirates (1995). Le mariage n’a duré qu’un an et Jolie a demandé le divorce en février 1999.

En mai 2000, Jolie a épousé l’acteur Billy Bob Thornton et ils ont adopté ensemble un enfant cambodgien en 2002, mais se sont séparés trois mois plus tard. Leur divorce a été finalisé en mai 2003.

En janvier 2006, Jolie et Brad Pitt ont confirmé qu’ils étaient ensemble et ont annoncé qu’ils attendaient leur premier bébé ensemble. Bien que Jolie et Pitt aient été ensemble pendant 12 ans, ils n’étaient mariés que pour deux d’entre eux, avant de demander le divorce pour « différences irréconciliables ». Ils se sont mariés en août 2014 et se sont séparés en septembre 2016.