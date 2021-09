Angelina Jolie et Brad Pitt : la chronologie de leur divorce

Entre le romances le plus souvenir de la Industrie du cinéma, la relation entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Ils se sont rencontrés pendant le tournage Monsieur et Madame smith et ils semblaient inséparables : ils devinrent le couple le plus remarquable de Hollywood, ils ont formé une famille avec six enfants et son histoire d’amour – connue sous le nom Brangelina– est tombé amoureux de tous les cinéphiles. Mais cette fois, ils n’ont pas eu une fin heureuse et, après avoir maintenu une relation de 2005 à 2016, ont décidé de divorcer et de mettre fin à leur amour.







+ Divorce (2016)

Le couple a commencé son vaste conflit il y a sept ans. C’était précisément dans Septembre 2016 quand Angelina Jolie a confirmé les rumeurs de séparation avec Brad Pitt. Comme l’a fait? Par l’intermédiaire de son représentant, qui a émis un Libération dans lequel il a expliqué que la décision avait à voir avec le bien-être de sa famille et a demandé à la presse de maintenir l’espace et le respect nécessaires pour faire face à la situation douloureuse.

À ce moment-là, ses six enfants étaient mineurs, alors le Département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles a donné les directives à suivre. De cette façon, ils ont convenu que l’actrice reste à Malibu avec ses héritiers, que son ex-mari pourrait visiter sous la supervision d’un psychologue. Et c’est là que le vrai conflit a commencé : Pitt n’était pas satisfait de la régime visites et a accusé Jolie de risquer la vie privée des enfants.

Le conflit sur la garde de ses six enfants continue à ce jour (Getty)



+ Accusation de millionnaire pour pension alimentaire pour enfants (2018)

Deux ans après la séparation de corps de Brangelina, des données fondamentales ont émergé pour comprendre la chronologie de ce divorce. Et c’est que les directives établies concernant la garde des six enfants ont été diffusées. Après que le juge ait déterminé un horaire de visite, il a indiqué que l’acteur pouvait communiquer librement avec tous vos enfants sans avoir besoin du contrôle de votre ex. Mais cela n’a fait que ruiner davantage la relation : Angelina l’a accusé de ne pas payer de pension alimentaire pour enfants.

De son côté, il s’est défendu en disant qu’il lui avait prêté huit millions de dollars à la mère de ses enfants d’acheter une maison, en plus de les reconnaître 1,3 millions enfants. Après quelques discussions entre le couple de Monsieur et Madame smith ils sont finalement parvenus à un accord et il semblait y avoir la paix entre eux.

Le couple de M. et Mme Smith est toujours en procès pour garde d’enfants (IMDb).



+ La connexion de Brad Pitt au juge (2020)

Deux ans plus tard, la tension redevient le protagoniste de cette histoire captivante. Et c’est que Jolie a demandé que le Juge John Ouderkik du divorce. Avant le Haute Cour de justice, elle a elle-même assuré qu’ils avaient un lien avec Brad Pitt et que cela n’était pas favorable à la cause. Cependant, cela n’a pas été accordé et il a dû rester calme. Bien qu’en privé, il n’en est rien : il continue de refuser de partager la moitié de la possession avec son ex-partenaire et veut aller vivre définitivement à Londres, Angleterre.

+ Une plainte pour violences indirectes (2021)

Dans son livre Connaître ses droits et les revendiquer : un guide pour les jeunes, l’actrice hollywoodienne a de nouveau attaqué le père de ses enfants et l’a accusé d’exercer violence indirecte Contre eux. « J’ai eu du mal à être dans une situation où j’ai dû me séparer du père de mes enfants pour leur sécurité« , a écrit. Ce n’est pas la première fois que cette question est abordée : en 2018, point culminant du conflit, Brad Pitt a reconnu que a crié à l’un des gars pour ses problèmes d’alcool. Un film qui semble n’avoir pas de fin et qui ajoute toujours un nouveau chapitre.