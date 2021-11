Eternals comprend un baiser homosexuel entre Phastos et son mari Ben.

Angelina Jolie dénonce les pays qui interdisent Éternels et les gens qui contestent le baiser homosexuel du film.

La semaine dernière (5 novembre), Marvel a publié son très attendu Éternels film et c’est déjà un gros succès au box-office. Le film a rapporté plus de 167 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Éternels a été, pour la plupart, félicité pour sa distribution et ses personnages diversifiés, y compris le premier couple ouvertement gay de Marvel. Cependant, il a également reçu des réactions de la part des fans homophobes.

Deadline a également signalé que l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman ont interdit le nouveau film pour avoir présenté l’intimité entre personnes de même sexe. Maintenant, Angelina Jolie, qui joue Thena dans le film, a répondu aux personnes qui contestaient le film.

LIRE LA SUITE: La réalisatrice d’Eternals, Chloé Zhao, explique pourquoi elle a choisi Harry Styles pour incarner le frère de Thanos, Eros

Angelina Jolie critique les pays interdisant Eternals pour avoir présenté un baiser gay. Photo : Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News, Marvel/Disney

Le média australien news.com.au a interrogé Angelina sur le contrecoup du mariage homosexuel du film entre Phastos (Brian Tyree Henry) et Ben (Haaz Sleiman). Sans parler de leur baiser, qui se trouve être le premier baiser homosexuel de l’histoire du MCU. En réponse, Angelina a critiqué quiconque y a réagi négativement.

Angelina a déclaré: « Je ne comprends toujours pas comment nous vivons dans un monde d’aujourd’hui où il y a encore [people who] ne verrait pas la famille de Phastos et la beauté de cette relation et de cet amour. Comment quelqu’un est en colère à ce sujet, menacé par cela, ne l’approuve pas ou ne l’apprécie pas, c’est l’ignorant. »

via GIPHY



Il est actuellement difficile de savoir si Éternels sera jamais diffusé en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et à Oman. Nous vous tiendrons au courant s’ils le sont.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Podcast Le pouvoir de Little Mix. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂