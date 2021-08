Angelina Jolie bat un record Instagram ayant appartenu à Jennifer Aniston

Angelina Jolie Il a généré un impact sur les réseaux sociaux ces derniers jours, puisqu’il a décidé d’ouvrir un compte Instagram personnel pour faire passer un message significatif sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Bien que ce ne soit pas son objectif premier, vient de battre un nouveau record du monde qui appartenait à Jennifer Aniston, qui était curieusement l’ex-partenaire de son ex-mari, Brad Pitt.







Pour le moment L’actrice a deux publications, à la fois par rapport à la situation dans le pays du Moyen-Orient. Le premier est une lettre de la main d’une fille afghane, dans laquelle elle explique ce qui se passe en ce moment, et dans le deuxième post, elle partage plusieurs photos de réfugiés et explique comment elle s’est impliquée dans ces causes : « J’ai commencé à travailler avec les personnes déplacées parce que je crois passionnément aux droits de l’homme », a écrit.

Jolie est l’une des grandes célébrités d’Hollywood qui brillera bientôt dans Éternels, film de Univers cinématographique Marvel qui sortira le 5 novembre. Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, il est courant que des stars de sa stature décident de ne pas faire partie du monde d’Internet, comme il l’a dit. Scarlett Johansson, pour une raison de prendre soin de la vie privée et de ne pas être quelqu’un qui partage toutes leurs actions quotidiennes.

+ Le record sur Instagram qui appartient désormais à Angelina Jolie

Cependant, ces circonstances qui la lient pour ses engagements sociaux étaient plus fortes et elle a utilisé sa voix pour diffuser un message important. La stratégie était tout à fait favorable, puisque, par inadvertance, établi le record du monde sur Instagram après avoir atteint 1 million de followers en moins d’une heure. Il a actuellement 8,2 millions des utilisateurs qui la suivent, alors qu’elle ne suit que trois comptes.

Cette même marque était Jennifer Aniston en octobre 2019, quand il a également atteint le million de followers mais en cinq heures, un temps supérieur à Angelina Jolie. Ceux qui détenaient également le record dans leurs mains dans le passé ont été Rubert grince de Harry Potter, Taeil par NCT ​​et David Attenborough.