Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violence domestique dans un nouveau procès

Le dossier, qui a été soumis le vendredi 12 mars, indique que l’actrice et ses enfants sont prêts à fournir « des preuves et une autorité à l’appui » à l’appui des allégations.

Evie P. Jeang, experte en droit de la famille et fondatrice d’Ideal Legal Group, Inc., a expliqué à US Weekly: «Si Angelina a plus de documents pour prouver la violence domestique envers elle ou les enfants, elle peut les soumettre comme une offre supplémentaire à prouver au procès.