Angelina Jolie a refusé un rôle de super-héros avant Eternals, était-ce Wonder Woman ?

Les fans verront Angelina Jolie faire ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel lorsque Éternels est sorti le mois prochain, mais nous avons tous été assez proches de la voir dans un rôle de film de super-héros il y a de nombreuses années déjà. Dans une récente interview avec Empire, Jolie a parlé d’elle Éternels casting et aurait déclaré qu’elle avait déjà refusé un rôle de super-héros célèbre. L’actrice a refusé de dire quel film ou rôle cela aurait été « par respect » pour la personne qui a finalement été choisie.

Comme Angelina Jolie explique également dans l’interview qu’elle n’était pas vraiment intéressée car les films de super-héros et de science-fiction ne sont pas ses genres préférés. Ce qu’elle appréciait Éternels était qu’il comportait une histoire axée sur les personnages. Jolie a également été intriguée par le défi de donner vie à ces personnages Marvel peu connus que le grand public ne connaît pas encore. Mieux encore, elle vivrait l’expérience avec un ensemble d’autres acteurs talentueux tous confrontés à la même tâche.

« Je ne penche généralement pas pour les films de super-héros ou de science-fiction. Ce n’est généralement pas ce que je cherche à faire. J’avais l’impression que quelque chose d’autre se passait dans ce film, cependant. C’était très axé sur les personnages. Ces gars-là ne sont pas ‘ t Spider-Man ou Captain America ou Hulk. Beaucoup de fans inconditionnels ne sauront pas qui sont les Eternals. Les présenter tous en même temps, ce n’est pas facile. Ce n’est pas l’un de nous devant et les autres personnages derrière. C’est cette famille vraiment égale. Et je voulais faire partie de cette famille. «

Alors qu’Angelina Jolie n’a pas nommé le rôle de super-héros qu’elle a refusé, d’autres ont quelques idées. Le scooper Daniel Richtman a tweeté l’histoire et a simplement écrit « Wonder Woman » dans la légende. Quelque chose qui pourrait donner du crédit à cette possibilité est que Joss Whedon était une fois à bord pour écrire et diriger un Wonder Woman film pour DC et Warner Bros. avant que sa version ne soit supprimée, menant à l’incarnation que nous avons obtenue en 2017 de Patty Jenkins et Gal Gadot. Concernant son scénario en conserve, Whedon a déclaré ouvertement qu’il avait écrit le rôle de son scénario en pensant à Jolie.

Wonder Woman https://t.co/RO9pW5bklJ – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 1er octobre 2021

« Pour moi, Wonder Woman était essentiellement Angelina Jolie », a déclaré Whedon en 2010, par Entertainment Weekly. « Elle passe beaucoup de temps à voler. Elle travaille dans de nombreux pays différents. Elle est très internationale. Et elle est consternée par la façon dont les gens se traitent les uns les autres. »

Peut-être que Joss Whedon pensait à Angelina Jolie lors de l’écriture de ce scénario, mais Kate Beckinsale a depuis révélé qu’elle était attachée à cette version défaite de Wonder Woman à un moment donné. Se pourrait-il que Jolie se soit vu offrir le rôle pour la première fois avant qu’il ne se dirige vers Beckinsale ? C’est difficile à dire avec certitude, étant donné le silence de Jolie sur la question, mais ce n’est pas en dehors du domaine du possible.

Dans l’état actuel des choses, nous verrons bien assez tôt Angelina Jolie dans un film de super-héros. Éternels devrait sortir en salles le 5 novembre et sera diffusé exclusivement dans les salles de cinéma. Réalisé par Chloe Zhao, le film met en scène un casting de stars. Avec Jolie, il met en vedette Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Harish Patel et Salma Hayek. Des citations de l’interview d’Angelina Jolie dans Empire nous viennent de The Direct.

Sujets : Éternels