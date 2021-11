Angelina Jolie a réagi à la censure d’Eternals et a défendu Marvel

Miraval Studio By Miraval Rosé Magnum 2020

Bien que cette relation soit quelque peu étrange, un grand nombre de stars d'Hollywood sont en réalité impliquées dans le monde du vin. Parmi elles, le célèbre ancien couple Brad Pitt et Angelina Jolie, a repris le Château Miraval, un domaine viticole situé en Provence française et dont le site a été choisi pour leur célèbre mariage secret et leur résidence d'été. Conseillés par la célèbre famille de vignerons Perrin, ils produisent des vins rosés dont le glamour les place parmi les rosés les plus vendus au monde. Mais il semble que l'aura artistique du domaine remonte à plusieurs années, car avant d'être la propriété du couple médiatique Pitt-Jolie, le célèbre pianiste et compositeur Jacques Loussier a acheté le château en 1970 pour y installer un studio d'enregistrement où de grands noms comme Pink Floyd, Sting, AC/DC, Sade ou The Cranberries étaient des habitués. Et c'est en l'honneur de ce studio que le couple star Angelina Jolie-Brad Pitt a lancé Studio By Miraval Rosé, un rosé qui évoque une « Joie de vivre » qui conquiert la moitié de la planète.Studio By Miraval Rosé est né au cœur de la Provence, dans l'AOC Côtes de Provence. C'est un coupage réalisé avec les cépages locaux cinsault, grenache, rolle et tibouren. Plantées sur des sols argileux et calcaires, les vignes sont situées sur des terrasses entourées d'oliviers et de pins près de la mer Méditerranée. Dans la cave, les raisins sont directement pressés et vinifiés en plusieurs fois. D'une part, les cépages Cinsault et Tibouren sont fermentés dans des cuves en acier inoxydable, et d'autre part, le Grenache et le Rolle sont partiellement vinifiés dans des cuves en béton. Ils obtiennent ainsi un rosé très accessible qui vous invite à vivre la Méditerranée la plus glamour. Maintenant, vous savez que si vous voulez vous imprégner de l'esprit qui entoure le monde des artistes, le Studio By Miraval Rosé est le vin qu'il vous faut. Un rosé frais et salin qui affiche à parts égales le glamour et la méditerranée.