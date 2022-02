Angelina Jolie a été félicitée par la mère biologique de l’une de ses filles adoptives

célébrités

Angelina Jolie a formé une famille nombreuse avec Brad Pitt dans laquelle, en plus de leurs enfants biologiques, ils ont également adopté quelques enfants. Et maintenant, pour la première fois, la mère biologique de Zahara Jolie Pitt est apparue en public pour parler de toutes ces années et de ses sentiments.

Même s’ils ne sont plus un mariage à part entière, Angelina Jolie et Brad Pitt sont devenus une grande famille. Pendant des années, les acteurs étaient très amoureux et, à la suite de leur relation, des enfants biologiques et adoptés sont sortis. Et, malgré le fait qu’ils soient désormais en proie à des polémiques, des plaintes et des confrontations judiciaires, tous les héritiers de ce mariage ont toujours vécu une vie heureuse. En fait, ils s’aiment tous comme des frères puisque la réalité est qu’ils ont tous grandi ensemble et avec le même amour de manière égale.

Mais maintenant, la famille Jolie-Pitt est à nouveau tendance, non pas à cause de scandales juridiques, mais parce que l’une des mères biologiques de leurs enfants adoptifs est apparue et a parlé en public. C’est le parent de Zahara Jolie Pitt qui a été adoptée en 2005 alors qu’elle n’avait que 6 mois. Désormais, la jeune femme a 17 ans et est tout aussi connue dans le monde que ses frères. Et, en plus de la bataille judiciaire de ses parents adoptifs, il devait désormais s’accommoder des prétentions de sa mère biologique, Mentwabe Dawit.

Que oui, la vérité est que La femme a fait l’éloge d’Angelina Jolie, l’a remerciée et a déclaré qu’elle se sentait très heureuse de voir à quel point sa fille avait de la chance. De même, elle a également raconté sa triste histoire et ce qui l’a amenée à prendre la décision de donner Zahara à l’adoption. Lors d’un entretien avec l’agence Reuter a avoué que, lorsqu’elle était une fille, elle a été victime de viol et, par conséquent, est tombée enceinte. « Il a sorti un couteau et a mis une main sur ma bouche pour que je ne crie pas. Il m’a violée puis a disparu« , étaient ses mots exacts.

Puis, il a donné des détails sur comment s’est passée l’adoption de l’adolescent. « Je n’ai jamais refusé l’adoption de ma fille par Angelina Jolie. Je pense que ma fille a beaucoup de chance d’être adoptée par une femme mondialement connue. Je vous souhaite bonne chance« , il expliqua. Cependant, il a assuré que, autant l’actrice a été plus une mère pour Zahara qu’elle, « ça ne veut pas dire qu’elle ne me manque pas”. En outre, Il a également souligné qu’il souhaitait reprendre contact avec la jeune fille, mais sans nuire au fait que Jolie est toujours sa mère..

Les déclarations de Mentwabe Dawit ont choqué tout le monde car c’est la première fois que la mère biologique de l’un des enfants adoptés par Angelina et Brad apparaît publiquement et fait des déclarations de ce type. Même si, pour le moment, les acteurs n’en ont pas parlé, et l’adolescente en a fait moins. Cependant, il convient de noter que Zahara ne commente probablement pas la situation puisqu’elle est encore mineure et, pour ce faire, elle aurait besoin de l’autorisation de ses tuteurs légaux, c’est-à-dire des acteurs.

