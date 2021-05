Angelina Jolie a discuté de son divorce avec Brad Pitt

La récente réconciliation de Jennifer Lopez et Ben Affleck a suscité quelques espoirs chez les fans d’Angelina Jolie et Brad Pitt. « Si Bennafer est de retour, pourquoi pas Brangelina?»Est l’argument. Mais, il semble que, cette fois, il n’y a aucune chance d’une seconde chance pour l’amour.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés. Photo: (Getty)



C’est que, il y a quatre ans, Angelina Jolie et Brad Pitt Ils sont au milieu du divorce le plus controversé et le plus coûteux de l’histoire d’Hollywood. En fait, dans cette séparation de corps, qui passerait le pire moment est, ni plus ni moins, que Pitt puisqu’elle ne cesse de montrer combien elle a souffert et de présenter des documents devant les tribunaux accusant son ex-mari actuel de «maltraitance». .

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Jolie a récemment donné une interview dans laquelle, de manière symbolique, elle a coulé la star de Il était une fois à Hollywood. Après des mois plongée dans sa situation juridique, l’actrice est revenue dans le monde du cinéma avec son film, Ceux qui souhaitent ma mort et, au milieu de sa promotion, il a avoué que «guérison« Quel a été le résultat de ce tournage depuis qu’il a obtenu »remettre sur pied».

Cependant, une fois la publicité du film terminée, Angelina a commencé à répondre à des questions sur sa famille actuelle et son ex-partenaire. Quant à ses six enfants, avec qui elle partage Brad Pitt, Il a dit: « J’ai beaucoup de chance, j’ai des enfants très capables. Ils prennent bien soin de moi, nous sommes une super équipe, donc j’ai beaucoup de chance».

Angelina Jolie et ses six enfants. Photo: (Getty)



Puis le protagoniste de maléfique Elle a été interrogée sur ses limites quand elle sortait avec un homme, la liste du «non» qui rendrait une relation impossible. « J’ai probablement une très longue liste, je suis seul depuis longtemps»A-t-il reconnu, laissant échapper un petit rire en affirmant que, bien avant de se séparer, il ne s’était pas senti compagnie. C’est que, il faut noter que, à l’époque, elle assurait qu’elle ne se sentait pas accompagnée par Brad Pitt.