Angelica Ross devient la première interprète ouvertement trans à diriger « Chicago »

Angelica Ross, connue pour ses apparitions dans « Pose » et « American Horror Story », rejoindra le casting de « Chicago » en septembre pour ses débuts à Broadway dans le rôle principal de Roxie Hart.

Ce faisant, Ross sera la première femme ouvertement transgenre à jouer le rôle à Broadway. L’annonce du casting intervient des mois après que L Morgan Lee est devenue la première interprète ouvertement trans à être nominée pour un Tony Award pour « A Strange Loop ».

Selon Playbill, la course de Ross devrait durer huit semaines, du 12 septembre au 6 novembre, au théâtre Ambassador.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué Candy dans « Pose », la série FX de Ryan Murphy se déroulant dans la scène de la salle de bal des années 80 à New York et mettant en vedette plusieurs acteurs trans.

Ross dans le rôle de Candy dans la saison 2 de « Pose ». Eric Liebowitz / FX / FX

Le mois dernier, Ross a sorti son premier single et clip, « Only You ». Elle est également présidente de Miss Ross, Inc. et fondatrice de TransTech Social Enterprises, qui est un incubateur de talents LGBTQ axé sur les personnes noires, queer et trans. Elle est une programmeuse informatique autodidacte et une ardente défenseure des droits des trans.

Les débuts de Ross à Broadway marquent un moment historique pour le renouveau musical récompensé par Tony, alors qu’elle rejoint un petit groupe d’autres artistes ouvertement trans dans des rôles principaux, dont Alexandra Billings dans « Wicked », L Morgan Lee dans « A Strange Loop », Kate Bornstein dans « Straight White Men » et Peppermint de « RuPaul’s Drag Race » dans « Head Over Heels ».

La comédie musicale « Chicago » a annoncé l’arrivée de Ross dans la série dans une publication Instagram, suscitant de nombreuses réactions positives de la part des acteurs et des fans.

La coéquipière Lana Gordon, qui joue Velma Kelly, a commenté « Wow !!!!!!❤❤❤ » sur le post, et l’interprète et influenceur Todrick Hall a écrit : « C’est excitant !!! »

D’autres ajouts récents au casting de « Chicago » ont inclus Erich Bergen dans le rôle de Billy Flynn et Charity Angél Dawson dans le rôle de Matron « Mama » Morton.

« Chicago » a fait ses débuts à Broadway en 1996 et est maintenant le deuxième spectacle le plus long de l’histoire de Broadway, après « Phantom of the Opera ».

Plusieurs autres vedettes hollywoodiennes ont endossé le rôle de Roxie, dont Pamela Anderson plus tôt cette année, Brooke Shields, Brandy, Lisa Rinna et Christie Brinkley. Ryoko Yonekura jouera Roxie plus tard cette année, selon Broadway World.