Angela Rayner du Labour double son soutien aux personnes trans

Angela Rayner s’est prononcée en faveur de l’auto-identification des personnes trans lors de l’AGA de LGBT + Labour (Ian Forsyth / Getty)

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a doublé son soutien aux personnes trans et leur droit à l’auto-identification dans un discours passionné.

Rayner a montré son soutien aux personnes trans dans un message vidéo enregistré diffusé lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de LGBT + Labour, samedi 14 novembre.

La leader adjointe a dit aux participants à l’AGA virtuelle qu’elle était «vraiment honorée» d’avoir été invitée à prendre la parole lors de l’événement.

«Depuis que je suis adolescent, j’ai été accueilli par la communauté LGBT +», a déclaré Rayner.

«Je tiens à remercier les travaillistes LGBT + pour tout le travail que vous faites, en particulier cette année, qui a été une année difficile pour nous tous, mais surtout pour ceux qui se sentent déjà isolés ou seuls», a-t-elle poursuivi.

«Les travaillistes LGBT + font un travail incroyable pour protéger les droits durement acquis que nous avons aujourd’hui et lutter pour la justice et un avenir meilleur pour tous.»

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré aux personnes LGBT +: « Votre combat est aussi mon combat. »

Angela Rayner a poursuivi: «Les crimes haineux sont à la hausse et la communauté LGBTQ + fait face à une homophobie, une transphobie et une discrimination accrues.

«Je veux que vous sachiez que je suis votre allié, et je suis fier de me tenir à vos côtés. Votre combat est aussi mon combat.

«Et au nom de tout le Parti travailliste et du mouvement travailliste, votre combat est notre combat.

«Être un allié est au cœur de ce que signifie être socialiste. Défendre les opprimés, combattre les préjugés qui existent dans notre société et se défendre.

Nous devons voir l’auto-déclaration pour les personnes transgenres, et nous avons besoin du déploiement complet de l’éducation inclusive LGBTQ + pour tous dans nos écoles.

«Je suis fier du bilan de notre parti dans la lutte et la promotion des droits LGBTQ +, de l’abolition de l’article 28 à l’égalité du mariage.

Rayner a poursuivi: «Et je suis fier d’avoir été à vos côtés pour m’assurer que nous avons adopté l’éducation sexuelle et relationnelle obligatoire pour les écoles afin que nous puissions surmonter les préjugés et faire en sorte que tous nos jeunes puissent être fiers de qui ils sont.

«Mais nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Le soutien des travailleurs à la réforme de la loi sur la reconnaissance du genre est clair. Nous devons voir l’auto-déclaration pour les personnes transgenres, et nous avons besoin du déploiement complet de l’éducation inclusive LGBTQ + pour tous dans nos écoles.

«Comme je l’ai dit pendant le mois de la fierté, tout le monde devrait pouvoir aimer qui il veut aimer et tout le monde devrait pouvoir s’aimer pour qui il est et célébrer qui il est.

«C’est pourquoi je suis si fier d’être votre allié et j’ai hâte de vous voir tous à Pride l’année prochaine.

Rayner a exhorté la députée travailliste Rosie Duffield à «réfléchir» à son point de vue sur les personnes trans.

Le discours puissant de Rayner intervient quelques semaines à peine après avoir exhorté sa collègue travailliste Rosie Duffield à «réfléchir» à ses opinions sur les personnes trans.

Duffield, qui a été élue première députée travailliste de Canterbury en 2017, a été accusée d’être «transphobe» depuis le début du mois d’août, lorsqu’elle a pataugé dans une dispute en ligne passionnée sur qui a un col de l’utérus.

Deux membres du personnel ont depuis démissionné de l’équipe de Duffield, affirmant que ses opinions et commentaires sur les personnes trans étaient «ouvertement transphobes» et «préjudiciables au bien-être de la communauté trans».

Parler à Nouvelles du ciel en octobre, Angela Rayner a déclaré qu’elle avait été «dégoûtée par une partie de la bile» qu’elle avait vue sur les réseaux sociaux concernant le «débat sur les droits des femmes et les droits des femmes trans», ajoutant que si vous pensez être adolescente, «le dernier ce dont vous avez besoin, ce sont les gens qui se demandent si vous êtes valide ou non ».

Abordant la controverse entourant Duffield, Rayner a déclaré: «Rosie Duffield doit réfléchir à la façon dont les gens ressentent ces commentaires. Nous devons tous. Nous devons tous réfléchir à ce que nous disons, en ligne et hors ligne, et comment cela est perçu par le public et comment cela peut parfois être perçu comme blessant.

Elle a ajouté: «Nous devons être plus compréhensifs.»

Rayner reste le seul membre senior du parti travailliste à se prononcer sur les commentaires de Duffield.