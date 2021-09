Angela Merkel inaugure le Centre de renseignements sur les pandémies et les épidémies de l’OMS pour analyser les données sur les menaces sanitaires émergentes

in

Le premier chef du centre sera Chikwe Ihekweazu, actuellement directeur du Nigeria Center for Disease Control.

La chancelière allemande Angela Merkel, à gauche, sourit en recevant le ‘WHO Global Leadership Award’ par Tedros Adhanom Ghebreyesus, à droite, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors de la cérémonie d’inauguration du ‘WHO Hub For Pandemic And Epidemic Intelligence’ dans le bâtiment Langenbeck-Virchow à Berlin, en Allemagne, le mercredi 1er septembre 2021. (AP Photo/Michael Sohn, piscine)

L’Organisation mondiale de la santé a lancé mercredi un hub mondial de données à Berlin pour analyser les informations sur les menaces pandémiques émergentes, comblant les lacunes révélées par COVID-19 .

Le hub de l’OMS pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies a été inauguré dans la capitale allemande par la chancelière Angela Merkel et le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui ont déclaré qu’il comblerait « une lacune dans les défenses du monde ».

« Le COVID-19 La pandémie est la crise déterminante de notre époque, elle a enseigné au monde de nombreuses leçons douloureuses. L’un des plus clairs est le besoin de nouveaux systèmes et outils puissants de surveillance mondiale pour collecter, analyser et diffuser des données sur les épidémies », a déclaré Ghebreyesus.

« Les virus se déplacent rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus rapidement. Avec les bonnes informations, les pays et les communautés peuvent garder une longueur d’avance sur les risques émergents et sauver des vies », a-t-il déclaré.

Le centre de données, qui a reçu un financement initial de l’Allemagne, devrait réunir des experts de diverses disciplines à Berlin pour analyser rapidement les données afin de prévoir, prévenir, détecter, se préparer et répondre aux risques dans le monde entier.

Le hub tentera de prendre une longueur d’avance, à la recherche de signes avant-coureurs allant au-delà des systèmes actuels qui surveillent les informations accessibles au public pour les épidémies émergentes.

🎉 Le hub de l’OMS pour l’intelligence pandémique et épidémique est officiellement inauguré par @DrTedros et la chancelière Merkel pic.twitter.com/Y7pbYTsnso – Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 1er septembre 2021

Merkel a déclaré qu’elle espérait que le nouveau centre aiderait le monde à être « mieux préparé aux futures épidémies et pandémies », soulignant que ses conclusions seraient partagées avec d’autres pays.

« La pandémie a montré à quel point nous pouvons accomplir si nous unissons vraiment nos forces. Des experts du monde entier ont accru leurs connaissances à une vitesse vraiment impressionnante et les ont également partagés encore et encore », a-t-elle déclaré.

Une équipe d’experts internationaux s’est rendue à Wuhan plus tôt cette année et a produit un rapport avec leurs homologues chinois qui n’a tiré aucune conclusion ferme sur les origines du virus.

Au lieu de cela, il a classé quatre hypothèses, estimant qu’un passage des chauves-souris à l’homme via un animal intermédiaire était le scénario le plus probable, tandis qu’une fuite de laboratoire était considérée comme « extrêmement improbable ».

Mais l’enquête a été critiquée pour son manque de transparence et d’accès, et pour ne pas avoir évalué plus en profondeur la théorie des fuites de laboratoire.

Le rapport des experts a suggéré que l’épidémie aurait pu commencer dès septembre 2019, bien avant qu’elle ne soit détectée pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan.

« Malgré des décennies d’investissement, COVID-19 a révélé les grandes lacunes qui existent dans la capacité du monde à prévoir, détecter, évaluer et répondre aux épidémies qui menacent les personnes dans le monde », a déclaré Michael Ryan, chef du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dans un communiqué.

