Angela Lansbury recevra le Tony Award for Lifetime Achievement

Lundi, le comité d’administration des Tony Awards a annoncé que la légende de Broadway, Angela Lansbury, recevrait le Tony Award spécial 2022 pour l’ensemble de ses réalisations au théâtre. Avec une carrière dans l’industrie du divertissement de plus de 80 ans, Dame Angela Brigid Lansbury sera honorée pour ses travaux lors de la 75e cérémonie annuelle des Tony Awards le 12 juin 2022. Lansbury est l’une des dernières stars de l’âge d’or du cinéma hollywoodien et la plus ancienne nominé aux Oscars survivant.

Mieux connue pour son rôle de Jessica Fletcher dans Le meurtre qu’elle a écrit, la série dramatique policière la plus ancienne (1984-1996) de l’histoire de la télévision, l’actrice irlando-britannique et américaine a fait ses débuts à Broadway en 1957 dans Hôtel Paradiso.

Concernant l’annonce, Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League et Heather Hitchens, présidente et chef de la direction de l’American Theatre Wing ont publié une déclaration commune :

« Les contributions d’Angela Lansbury à la scène sont insurmontables. De son rôle révolutionnaire dans Mame à ses performances emblématiques dans Diable et Sweeney Todd et plus récemment, dans la renaissance de Une petite musique de nuit, Mme Lansbury nous a offert toute une vie de performances inoubliables, et c’est un grand honneur de lui remettre le prix 2022 pour l’ensemble de ses réalisations.

Lansbury a reçu plusieurs prix et distinctions, dont cinq Tony Awards, six Golden Globes, 18 nominations aux Emmy, un Oscar honorifique pour l’ensemble de ses réalisations cinématographiques, le Silver Mask for Lifetime Achievement de la British Academy of Film and Television Arts, BAFTA/ Prix ​​​​LA Britannia pour l’ensemble de ses réalisations à la télévision et au cinéma, une médaille nationale des arts et un honneur du Kennedy Center.

Après ses débuts au théâtre en 1957, Lansbury s’est produite sur scène dans Un goût de miel (1960), Tout le monde peut siffler (1964), Mame (1966, remportant son premier Tony), Cher monde (1969, second Tony), gitan (1974, troisième Tony) et Sweeney Todd (1979, quatrième Tony). Elle est retournée à Broadway pour jouer dans Diable (2007) après une interruption de 24 ans et suivi par Esprit joyeux (2009, remportant son cinquième Tony).

L’actrice est apparue dans plus de 70 films à commencer par son tour nominé aux Oscars à 17 ans en Lampe à gaz. Les autres crédits du film incluent National Velvet, le portrait de Dorian Gray (une autre nomination aux Oscars), Les Harvey Girls, State of the Union, Samson et Delilah, The Court Jester, Le long et chaud été, le candidat mandchou (un autre clin d’œil aux Oscars), Mort sur le Nil et Nounou McPhee.

Angela Lansbury nous a certainement donné toute une vie de performances inoubliables.