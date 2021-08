Angela Kinsey et Jenna Fischer préparent un livre sur The Office

La relation entre Pam la bête et Angèle Martin au Le bureau ce n’était jamais le meilleur. Au fil des saisons de cette série la comédie, l’ironie et parfois même le mépris étaient les protagonistes des scènes partagées. Mais la vérité est qu’une fois les caméras éteintes, le lien entre Angela Kinsey et Jenna Fischer c’était juste le contraire. Au point où ils sont devenus meilleures amies et ils n’arrêtent pas de planifier des projets ensemble. Après avoir créé un Podcast, préparez maintenant un livre sur ses expériences au bureau. La bonne nouvelle? Ils ont terminé le manuscrit.







Le bureau ne se démode pas : production, disponible en Amazon Prime Vidéo, a fait sa première en 2005 et 16 ans après cette première diffusion, il est toujours plus actuel que jamais. Phrases iconiques, scènes hilarantes et casting plus que charismatique font fureur sur Internet, où les internautes demandent toujours des retrouvailles. Et, dans une faible mesure, ils l’ont de temps en temps. C’est que les acteurs ont généré une connexion qui a traversé l’écran et qu’ils la réaffirment avec les amitiés qu’ils entretiennent à ce jour.

Le livre parlera de l’amitié qu’ils ont formée dans la série (Office Ladies).



Un exemple en est Fischer et Kinsey, qui se disent meilleurs amis et qui ont entrepris plus d’un projet ensemble. Tout d’abord, c’était le podcast intitulé Mesdames de bureau, où ils analysent un à un les épisodes de la série, tout en partageant des histoires inédites sur les coulisses. Mais ce n’est pas la seule chose que les actrices ont entre les mains.

À quoi ressemblera le livre de Jenna Fischer et Angela Kinsey ?

Le livre s’appellera Les meilleures amies du bureau : contes du bureau de deux meilleurs amis qui étaient là. D’après ce qu’ils ont dit eux-mêmes, ce sera un « célébration intime illustrée par la vue privilégiée de la réceptionniste et la comptable du bureau”. Bien que sa précommande soit déjà disponible, il n’aura pas son lancement officiel avant 2022.

Aujourd’hui, avec beaucoup d’émotion, les comédiennes ont partagé leur Instagram la nouvelle que le manuscrit était enfin terminé et qu’il ne reste désormais que l’édition. Angela a assuré : « Jenna est l’ancre de ma vie, elle est cette amie qui m’aide à donner un sens au monde. Cela a toujours été pour moi dans les grands et les petits moments”. Et il conclut : « C’est à nous lettre d’amour pour les fans de The Office et pour les meilleurs amis du monde entier”.