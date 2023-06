Angela Bassett réfléchit au rôle de Tina Turner 30 ans plus tard

Cela fait 30 ans que Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça est sorti en salles et vedette principale Angela Bassette revient sur le rôle de Tina Turner dans le film. Initialement publié le 25 juin 1993, le biopic donne vie à l’histoire de l’ascension de Turner vers la gloire tout en relatant sa relation troublée avec Ike Turner (Laurence Fishburne). En plus de bien performer au box-office, le film a également vu Bassett et Fishburne être nominés aux Oscars pour leurs performances.







Dans une nouvelle interview avec Variety, Bassett parle longuement de Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça. Elle se souvient encore à quel point il était physiquement difficile de se préparer à jouer le légendaire auteur-compositeur-interprète, se souvenant des entraînements intenses qui ont commencé tôt le matin avant de passer toute la journée à apprendre des routines de danse avec le chorégraphe Michael Peters. Bassett se souvient également d’avoir rencontré Turner personnellement pour obtenir des conseils sur l’apprentissage de ses manières et de ses routines de danse. Comme dit Basset :

« Après avoir obtenu le rôle, je travaillais avec Michael Peters, le chorégraphe, et Tina est venue dans son studio de danse à domicile. Elle m’a montré ses albums photo et de vieilles photos d’elle avec Ike et les Ikettes. Nous nous sommes assis devant l’album photo juste en compatissant et en écoutant ses souvenirs de cette époque. Je me souviens avoir dit une fois : » Oh mon Dieu, pourquoi ta mâchoire ressemblait-elle à ça ? » Et elle a dit ‘Oh, j’avais une mâchoire cassée quand c’est arrivé.’ Mais elle le disait avec une telle légèreté. C’était tellement dans le passé, tellement derrière elle dans son rétroviseur. Elle ne l’a pas dit comme s’il y avait de la honte, de l’embarras ou du regret. Ce n’était pas qui elle était à présent. . »

Sur les routines de danse, Bassett a ajouté :

« Et elle se battait pour que j’apprenne les routines pieds nus plats, pas avec des talons aiguilles de cinq pouces. J’étais comme, ‘Merci. Merci beaucoup, Tina. Parce que ce Michael Peters est une bête.' »

Qu’est-ce que Tina Turner a pensé de Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça?

Turner, décédé en mai à l’âge de 83 ans, n’a pas vu le film immédiatement après sa sortie, comme le dit également Bassett. Mais au moment où les deux se sont réunis il y a environ deux décennies, Turner avait vu le film et avait dit à Bassett à quel point elle était impressionnée par sa performance. Bassett explique :

« Il y a peut-être 20 ans, nous étions ensemble et elle m’a pris à part et m’a dit : ‘Tu m’as si bien joué. Merci.’ Mais même si elle n’a pas vu le film au début, elle était là à chaque étape. Elle était là aux répétitions. Elle était chez Neiman pour m’acheter des chemisiers pour « I Might Have Been Queen ». Entrer dans son entrepôt et obtenir le costume rouge « Disco Inferno » et me permettre de l’utiliser dans le film. Et elle appelait toujours pour savoir comment j’allais. Toujours en me disant que j’étais parfait, juste parfait. Et toi’ Je prie et je travaille chaque jour pour servir son histoire. »

Bassett a également parlé de l’héritage de Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça après 30 ans. Elle pense que l’histoire de Turner continue de servir d’inspiration pour les autres, le film résonnant toujours auprès des téléspectateurs aujourd’hui comme il l’a fait en 1993. Elle dit :

« Son histoire continue de servir les autres. C’est une histoire universelle et regardable dans le monde d’aujourd’hui. C’est une histoire qui a toujours le pouvoir d’émouvoir les gens. C’est une histoire qui a changé la vie de ceux qui l’ont regardée. Et pas seulement des femmes ; des hommes aussi. C’est l’histoire d’une femme mûre, une personne passionnée qui a tout perdu et a quand même réussi à survivre – et pas seulement à survivre, mais à prospérer. Elle vous a montré que tout est possible, peu importe où vous êtes, à quoi vous ressemblez , d’où vous venez ou par quoi vous avez commencé. »

Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça est actuellement diffusé gratuitement sur Tubi.