Angela Bassett dit que c’était une « bénédiction » de travailler avec Whoopi Goldberg sur la façon dont Stella a retrouvé son groove

IBM ThinkStation P620 5955WX Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 64 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD Windows 11 Pro Station de travail Noir

<b>Une puissance imbattable</b><br/> Cette technologie AMD confère à la P620 jusquà 64 curs et 128 threads, le tout à partir dun seul processeur.<br/>Autrement dit, les autres stations de travail auraient besoin dau moins deux processeurs pour accomplir ce que la P620 peut faire avec le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO.<br/><br/><b>Hautement configurable</b><br/> La tour ThinkStation P620 est équipée dune capacité de stockage et de mémoire abondante, de nombreux emplacements dextension et de fonctionnalités de gestion et de sécurité AMD Ryzen Pro de classe entreprise.<br/>Cette station de travail offre jusquà 1 To de mémoire ECC ainsi quune prise en charge inégalée des cartes graphiques NVIDIA®.<br/>Elle est hautement configurable, avec jusquà un processeur NVIDIA® RTX A6000, deux cartes graphiques NVIDIA® Quadro RTX 8000 avec NVLINK, ou jusquà quatre GPU NVIDIA® Quadro RTX 4000.<br/><br/><br/><b>Parfaitement refroidie et accessible</b><br/> Un système thermique refroidi par air permet de garantir le bon fonctionnement de la tour ThinkStation P620 où quelle se trouve, ce qui permet aux processeurs et aux GPU de rester froids même lorsquils tournent à plein régime et ce, jusquà ce que la tâche soit terminée.<br/>De plus, laccessibilité sans outil au châssis facilite les mises à niveau, si nécessaire.<br/><br/><br/><b>Gestion aisée de charges de travail complexes</b><br/> Grâce à des certifications ISV, la station de travail P620 fonctionne dans tous les secteurs dactivité, notamment larchitecture, lingénierie et la construction, les médias et le divertissement, la santé et les sciences de la vie, le pétrole, le gaz et lénergie, la finance, ainsi que lIA et la VR.<br/>Elle est parfaite pour les applications multithreads gourmandes en ressources de calcul utilisées par les architectes, les ingénieurs, les scientifiques, les géophysiciens, etc.<br/> En savoir plus sur les certifications ISV spécifiques.<br/><br/><br/><b>Sécurité sans faille et plus intelligente</b><br/> ThinkShield, notre suite intégrée de solutions de sécurité, protège votre tour ThinkStation P620 et vos données critiques.<br/>Le firmware TPM (Trusted Platform Module) utilise le chiffrement pour réduire considérablement les possibilités de piratage.<br/>Vous pouvez vous détendre en sachant que les ports série, parallèle, USB, audio et réseau peuvent tous être désactivés.<br/>De plus, vous pouvez configurer un mot de passe BIOS ainsi quun mot de passe de mise sous tension pour restreindre laccès au système.<br/>Pour renforcer la sécurité physique, vous pouvez également choisir le kit de verrouillage par clé sur capot latéral en option afin dempêcher laccès au système. - Offre exclusivement réservée aux professionnels