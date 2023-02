Angela Bassett applaudit Black Panther: Wakanda Forever pour avoir fourni la représentation qu’elle recherchait en tant que jeune acteur

Angela Bassette a récemment été honoré au Festival du film de Santa Barbara avec le Montecito Award. Tout au long de sa carrière de 35 ans, Bassett a fait une impression significative sur le public et a acquis le statut de figure respectée de l’industrie cinématographique. Le prix Montecito est une reconnaissance très convoitée décernée aux artistes qui ont apporté une contribution exceptionnelle au monde du cinéma et du divertissement. Bassett a été honorée de recevoir un prix aussi prestigieux et a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance.





Lors d’une interview au festival avec son directeur exécutif Roger Durling via THR, Bassett a partagé son expérience avec le film Panthère noire : Wakanda pour toujours et comment il offrait la représentation dont elle rêvait en tant que jeune acteur en herbe. Elle a exprimé sa gratitude pour avoir fait partie d’un film qui présente principalement des femmes noires et son impact sur le public. Bassett a reconnu l’importance de la représentation et son impact sur les jeunes.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Cette représentation dont je rêvais quand j’étais un jeune acteur à venir? Pouvoir offrir cela, avoir l’opportunité d’offrir cela, est un rêve devenu réalité. »





Angela Bassett entre dans l’histoire avec une nomination aux Oscars pour Black Panther: Wakanda Forever Performance

Films des studios Walt Disney

La cérémonie des Oscars 2023 s’annonce comme un événement passionnant, l’annonce des nominations révélant quelques rebondissements et quelques moments historiques. Un de ces moments vient d’Angela Bassett, qui est entrée dans l’histoire en tant que première actrice à être nominée pour un film de Marvel Studios. Sa nomination est pour sa performance dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, où elle a été choisie pour le rôle de la reine Ramonda. De plus, la récente victoire de Bassett aux Golden Globes l’a mise sous les projecteurs et l’a solidifiée en tant que star à Hollywood. Elle est maintenant en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars 2023, en compétition avec des nominés tels que Hong Chau (La baleine), Kerry Condon (Les Banshees d’Inisherin), Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu pour Tout partout tout à la fois.

Dans son discours d’acceptation émotionnel du Golden Globe, Bassett a rendu hommage à feu Chadwick Boseman et à son impact sur le Panthère noire la franchise. Elle a exprimé sa gratitude aux fans de Marvel pour avoir adopté les personnages et le film et a montré son appréciation pour l’héritage que Boseman a contribué à créer. La représentation de T’Challa par Boseman a été largement saluée par la critique et son décès a été une perte importante pour l’industrie cinématographique.

« Les pleurs peuvent venir le soir, mais la joie vient le matin. Nous avons entrepris ce voyage ensemble avec amour. Nous avons pleuré, nous avons aimé, nous avons guéri. Nous étions entourés chaque jour par la lumière et l’esprit de Chadwick Boseman. Nous avons la joie de savoir qu’avec cette série historique Black Panther, c’est une partie de son héritage qu’il a contribué à nous mener. Nous avons montré au monde quel leadership uni noir [looks like] au-delà, derrière et devant la caméra. Aux fans de Marvel, merci d’avoir embrassé ces personnages et de nous avoir montré tant d’amour. »

La nomination d’Angela Bassett aux Oscars 2023 est un moment historique pour la franchise Marvel et pour Hollywood dans son ensemble. C’est une reconnaissance appropriée de son talent et de son impact en tant qu’actrice et un témoignage de l’impact que le Panthère noire franchise a eu sur l’industrie.