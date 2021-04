Ángela Aguilar, la jeune diva de la musique mexicaine

Angela Aguilar a grandi dans une famille pleine d’artistes. Il n’est donc pas étonnant que la jeune femme ait choisi de développer sa carrière dans la musique. Ses deux grands-parents acteurs Antonio Aguilar Oui Fleur sauvage comme son père, l’interprète Image de balise Pepe Aguilar Ils étaient essentiels pour qu’elle soit liée à l’art depuis qu’elle était petite.

Bien qu’Aguilar soit né en Los Angeles États-Unis, ses chansons sont imprégnées de la culture mexicaine et, en fait, elle est en train de devenir la nouvelle représentante du genre mariachi.

Ángela Aguilar: la nouvelle représentante de la musique mexicaine

(Photo: Getty Images)



À seulement 17 ans, il a cinq disques. Sa carrière professionnelle débute à l’âge de 9 ans, en 2012, lorsqu’il se lance avec son frère aîné Leonardo, Nouvelle tradition. Ici, ils ont présenté quatre chansons en duo. Des années plus tard, il publie une série de thèmes de Noël très bien accueillis par le public.

Enfin, l’occasion de montrer tout son talent s’est présentée en 2018 lorsqu’il a réussi à présenter son premier album solo. Le travail a été nommé d’après D’abord je suis mexicain et s’inspire du premier film réalisé par sa grand-mère Flor Silvestre, décédée en novembre 2020.

Cet album contient onze thèmes musicaux qui avaient déjà été interprétés par différentes artistes féminines qui ont marqué ce genre traditionnel de leur passage. Parmi les chansons les plus connues sont Ciel mignon, La llorona Oui Je t’aime beaucoup.

Son succès fut tel que dans le Grammy Awards latins de 2019 Aguilar a été nominé comme « Meilleur nouvel artiste » et son album reçu a été sélectionné dans la catégorie « Meilleur album d’éleveur ».

En revanche, en 2020, il a sorti une chanson aux côtés de Christian nodal appel Dis moi comment tu m’aimes. Le sujet a explosé dans tous les classements et a été l’un des plus écoutés l’année dernière.

En fait, le nouveau single d’Angela Aguilar

Et en 2021, la jeune femme est revenue pour présenter du matériel nouveau et exclusif. Il s’agit de En réalité, son premier single inédit. À peine une semaine après sa sortie, le clip vidéo compte déjà plus de cinq millions de vues sur YouTube.







En fait, sur son compte Instagram, Aguilar, qu’il possède cinq millions et demi d’abonnés, a remercié tous ses fans d’avoir très bien reçu sa nouvelle chanson. « #InRealidad Je n’ai pas de mots pour expliquer à quel point je suis reconnaissant pour tant d’affection et d’amour. Merci pour beaucoup et pour tout », a-t-il écrit en légende d’une photo du clip.

Sa dépendance solo porte ses fruits et la jeune femme est déjà en passe de devenir la future diva de la musique mexicaine.