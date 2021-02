Ángel Martín nous trolls et obtient une tasse de 45Secondes.fr

Avec le non-sens, Ángel Martín nous trolls et devra tirer au sort cinq coupes de 45Secondes.fr parmi ses partisans.

Hier, sur notre compte Twitter, nous avons lancé un cadeau pour accéder à la bêta fermée de Roller Champions. Vendredi prochain nous distribuerons cinq clés pour quiconque nous retweete, nous aime et nous suit. Ce que nous ne savions pas, c’est que lors du lancement du tirage au sort, Ángel Martín utiliserait ses compétences de troll pour atteindre ses objectifs.

Le comédien, présentateur et «bonne personne» était en direct pour faire son journal télévisé du matin lorsqu’il est tombé sur notre tombola sur Twitter. Il a laissé un message disant que cinq clés étaient quelque chose « Meh » et qu’il avait derrière une meute de 1700 personnes qui l’ont soutenu. Le problème est qu’ici, un serveur n’a pas lu la partie du tweet dans laquelle Ángel a demandé un mot de passe de plus pour se déplacer et, eh bien, la meilleure chose est de voir la vidéo complète de tout ce qui s’est passé.

Si vous avez vu la vidéo, je vous promets une clé de plus pour la tombola et une tasse. Mais les choses ne sont pas si faciles et nous n’avons pas pu obtenir une clé de plus pour la bêta de Roller Champions. Mais la tasse le fait. De plus, au lieu d’une tasse, vous en aurez CINQ.

Ce qui est cool dans tout cela, c’est le rire. Être en mesure de passer en direct sur la chaîne Twitch d’Ángel Martín ne peut pas être fait tous les jours. Quand il m’a dit d’entrer dans Discord pour parvenir à un accord, je n’y croyais pas. En plus de cela, ce foutu programme n’a pas commencé comme Dieu l’avait prévu. Restez à l’écoute ces jours-ci, car il ne faudra pas longtemps pour que les tasses soient tirées au sort sauvagement.

Le tirage au sort pour obtenir une clé bêta de Roller Champions se poursuit sur notre Twitter. Tu dois juste aller à lien suivant et donnez les boutons « J’aime », « RT » et suivez-nous.