Angel Manuel Soto prêt à réaliser le film solo de «  Blue Beetle  »

Tout comme l’a fait avec Wonder Woman, Warner Bros. et DC sont prêts à faire à nouveau l’histoire du cinéma. Cette fois, avec le prochain Scarabée bleu film, le premier film de super-héros latino de DC. Ils ont fait le premier pas aujourd’hui en embauchant le réalisateur qui donnera vie à la bande dessinée sur grand écran.

Dans un rapport de TheWrap, WB et DC ont embauché Ange Manuel Soto (Charme City Kings) pour diriger la fonction. Le scénario avec lequel Soto travaillera est d’un écrivain d’origine mexicaine Gareth Dunnet-Alcocer (Remake de Scarface) et (Mlle Bala).

« C’est un honneur de réaliser Blue Beetle, le premier film de super-héros latino pour DC, » a déclaré Soto dans une déclaration à TheWrap. «Je tiens à remercier sincèrement tout le monde chez Warner Bros. et DC de m’avoir fait confiance pour donner vie à Jaime Reyes. J’ai hâte de faire l’histoire ensemble.

Scarabée bleu a une très longue histoire dans la bande dessinée. Il a été initialement créé en 1939 par Charles Wojtkowski et a depuis été l’alter ego de 3 héros différents. Comme Soto l’a mentionné, ce film Blue Beetle se concentrera uniquement sur le 3ème héros à exercer le pouvoir du scarabée, Jaime Reyes.

Jaime Reyes a découvert le scarabée Blue Beetle en rentrant de l’école avec deux de ses meilleurs amis Paco et Brenda, à moitié enterrés dans un terrain désaffecté. Reyes a ramené le scarabée à la maison, curieux de savoir ce qu’il pouvait être. Cette nuit-là, le scarabée a pris vie et s’est greffé à la base de la colonne vertébrale de Jaime et lui a fourni une armure extraterrestre qui peut être modifiée pour améliorer sa vitesse et sa force, ainsi que pour créer des armes, des ailes et des boucliers.

Le Scarabée bleu le film envisage une date de production à l’automne. Alors cherchez les actualités de casting sur Jaime Reyes / Blue Beetle Dans les mois à venir. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.